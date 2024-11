Se tambalea el elegido de Trump para fiscal, pero suma más perfiles

La designación de Matt Gaetz al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) apunta a ser la primera traba del gabinete de Donald Trump, pues en el Senado advierten que no hay garantías para confirmarlo.

Ante la sorpresiva elección por historial y cuestionado perfil ya hay jaloneos. Legisladores republicanos externaron abiertamente su disgusto al recordar que el trumpista de 42 años fue investigado por varios años por esa misma oficina y no esperó ni un día tras ser nominado para renunciar al Congreso, con lo que frenó otra indagatoria, ésta del Comité de Ética de la Cámara de Representantes.

Y es que la mayoría de quienes rechazan su integración al equipo admiten que el integrante del Colegio de Abogados de Florida, quien no goza de popularidad, carece de experiencia para liderar la Fiscalía, pues estuvo en el radar de ésta por delitos sexuales y consumo de drogas ilícitas, además el político fue vinculado con casos de tráfico sexual, específicamente por una supuesta relación pagada con una menor de 17 años, pero finalmente no se presentaron cargos en su contra, lo que resaltó su defensor, sin especificar el motivo.

Pero el excongresista que apuesta por renovar el cargo enfrentó dudas en el Poder Legislativo que lo indagó por conducta sexual indebida, tras compartir polémicos videos con colegas, y aceptar regalos inadecuados, pero ese informe no vio la luz, pues fue retrasado por temas electorales, y cuando por fin pretendían hacerlo público su nominación cambió todo. De acuerdo con el diario The New York Times el grupo evaluaría hoy si entregaba el material, pero el acto quedó en vilo, pues no investigan a quienes ya dejaron el Congreso.

Pero ello no frena a los críticos de quien negó tales irregularidades, pues creen que es necesario abrir su expediente, al menos en el Senado, el cual será determinante para decidir si va o no al gabinete, es decir, que casi dos meses antes de la instalación del próximo Congreso su ratificación no avanzaría, pese a tener la mayoría en la Cámara alta (52 sobre 48), por lo que dependerían del futuro vicepresidente, JD Vance, desde sus primeros pasos ante el polémico nombramiento de un político “provocador”, según la prensa local.

Miembros del Comité Judicial del recinto, que se encargará de su audiencia, anticipan que será necesario conocer el informe para analizar su futuro puesto, de acuerdo con información publicada por varios medios como The Washington Post y Reuters que evalúan si alcanzará los votos de manera prematura. Ello apunta a un duro escrutinio al ser interrogado duramente en su cita si quiere convertirse en fiscal, pues algunos piden apoyo del Buró Federal de Investigación (FBI) para ahondar en sus antecedentes.

Al respecto, John Cornyn, de las principales figuras del comité, comentó que no permitirá ninguna “limitación”, según Reuters, sobre información clave del de Florida, mientras que el demócrata de mayor nivel en el grupo, Dick Durbin, se sumó a las críticas e instó a hacer público el informe para no esconder datos.

Por separado y de manera frontal el exlíder del Senado Kevin McCarthy, quien fue derrocado históricamente hace un año por culpa de Gaetz, recalcó que su nominación no avanzará al declarar a The Hill que éste “no será confirmado (…) todo el mundo lo sabe”. Postura a la que se sumó el exasesor en Seguridad Nacional John Bolton al sugerir que es la peor nominación hasta el momento.

Pero a Trump no le inquieta el caos y ayer adelantó más nombres para unirse al político polémico que considera un aliado para sus amenazas de venganza contra detractores, su plan para frenar la “invasión” migratoria y los indultos a insurrectos. Para ello sumará como fiscales adjuntos a sus abogados Todd Blanche y Emil Bove, quienes lo representaron en Nueva York en el único juicio que enfrentó en campaña por sobornar con más de 100 mil dólares a la actriz Stormy Daniels, con lo que demuestra que mantendrá cerca a colaboradores leales.

ANTIVACUNAS LLEGA A SALUD. Robert F. Kennedy Jr. fue designado oficialmente por el mandatario electo para ocupar el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

El exdemócrata que acusa que las inmunizaciones infantiles causan autismo, como alegan conspiracionistas, y rechazó la vacunación en plena pandemia de Covid-19, fue elegido al destacar que el miembro de una de las familias más importantes de EU “protegerá a la población de químicos nocivos, contaminantes, pesticidas y productos farmacéuticos”, lanzándose abiertamente contra la “desinformación” de firmas, según el mensaje en Truth Social.

En tanto, la prensa recordó su amenaza de controlar a agencias de salud públicas tras criticar sus prácticas y hasta tratamientos que en vez de ayudar afectan a las personas, según él, y podría tener en la mira a éstas, entre ellas los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Y por la noche el magnate que encabezó un evento en Mar-a-Lago sumó al exgobernador Doug Burgum como titular del Interior y a Doug Collins para dar el lugar que se merecen los Veteranos.