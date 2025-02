Hamas revira en pausa; alista la liberación de más rehenes

Los terroristas de Hamas reanudarán las liberaciones de rehenes tras las amenazas y ultimátums de Israel y Estados Unidos ante la pausa unilateral sobre dichas entregas en Medio Oriente.

Al admitir que no buscan el colapso del alto al fuego y que es posible evitar una crisis mayor ante la tensión palpable, la organización islámica rebelde se pronunció por reactivar el cronograma previsto al anunciar que respetará y acatará “el acuerdo tal y como se firmó”, según un comunicado.

Con lo que se prevé que este 15 de febrero retornen a territorio judío tres cautivos más y no los 76 que exigieron el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

TE RECOMENDAMOS: Presunto solicitante de asilo Migrante arrolla a una multitud en Múnich

Incluso, la agencia Associated Press señaló que un vocero, Abdul Latif al-Qanou, detalló que devolverán a un grupo menor, mientras que un funcionario bajo anonimato acotó, según el diario Times of Israel, que es poco probable que Hamas se desvíe del plazo original; no obstante, ya da señales de cierta voluntad con tal de impedir nuevos bombardeos contra su población tras cierta tranquilidad durante las últimas semanas.

La prensa de la región destacó que para tal paso fueron clave nuevamente los mediadores, pero el cese al fuego luce cada día más endeble. Egipto y Qatar entablaron nuevas conversaciones para diluir la amenaza de reactivar el combate en la Franja al ratificar que buscarán eliminar todo obstáculo, pues Hamas señaló que se comprometieron a resolver ciertos problemas, presuntamente con relación al flujo de ayuda humanitaria, tras acusar a la nación vecina de violar presuntamente las condiciones del alto al fuego, mientras que Tel Aviv no dudó y redobló la presión contra el enemigo al sostener que sus efectivos están listos para continuar las operaciones a la ofensiva.

217 mil israelíes también fueron desplazados a causa de esta guerra

Escenario en el que el Gobierno se mostró firme al enviar a la zona devastada al titular de la agencia Shin Bet, Ronen Bar, para demostrar que irán contra líderes y posiciones rivales con tal de desmantelar al grupo que retiene a más de 70 personas en túneles tras la masacre del 7 de octubre del 2023.

Dicha promesa la aceptó Israel con ciertas reservas, pues precisó que, aunque el objetivo es recuperar a todos lo antes posible, esperarán a ver qué sucede mañana para decidir cómo van a actuar en los próximos días, pues deben comprobar que seguirán las entregas de tres en tres hasta marzo, pero surgen dudas en torno a los términos establecidos a inicios de año.

Y la incertidumbre persiste, pues sólo cambia de escenario. El movimiento rival debe dar a conocer hoy mismo la identidad de los siguientes en la lista de los 33 a devolver en esta primera fase de la tregua, ante lo que no se descarta que los rebeldes retrasen nuevamente los pasos acordados en un intento de buscar nuevas condiciones y aumentar el dolor entre las familias afectadas, mismas que mantienen las movilizaciones para garantizar el retorno de todos los que siguen bajo condiciones inhumanas, tanto aquellos con vida, como los que murieron a manos de los terroristas.