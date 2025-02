Hamas, por entrega de 10 rehenes; 4 muertos

El grupo terrorista islámico Hamas confirmó que continuará con las liberaciones pactadas con Israel y por primera vez desde esta tregua retornará cadáveres de rehenes que fallecieron en cautiverio o retiene desde la masacre del 2023.

Un alto mando del movimiento rebelde, Khalil al-Haya, detalló que esta semana habrá dos procesos a cambio de unos 50 prisioneros palestinos, lo que confirmaron fuentes judías.

Según datos corroborados, en el primer acto, previsto para mañana, entregarán a la Cruz Roja los cuerpos de cuatro víctimas, tres de ellas de la familia Bibas: Shiri y sus hijos Kfir y Ariel, de dos y cinco años, respectivamente, y a Shlomo Mantzur. Y el Gobierno adelantó que antes de trasladarlos para los deudos serán analizados por el Instituto Forense de Abu Kabir para confirmar su identidad.

El Dato: Familias que aún esperan por información de sus seres queridos insisten en que no descansarán hasta que todos los rehenes secuestrados vuelvan a Israel.

Con ello, las víctimas tendrán la sepultura que merecen tras más de 500 días bajo el control de un enemigo brutal, pese a que el mundo esperaba con vida a los bebés y a su madre, tras ser secuestrados en su vivienda, según videos de seguridad, y que presuntamente habrían muerto en un bombardeo de las tropas israelíes, de acuerdo con informes no oficiales desde la Franja.

Lamentablemente, esta noticia enluta a la familia que el pasado 1 de febrero abrazó de nuevo a Yarden Bibas, de 35 años, con la esperanza de que él se reencontraría pronto con su pareja e hijos, pero ahora solicitó respetar “nuestra privacidad” ante un hecho que calificó de “torbellino emocional”, pues los medios los contactan repetidamente para obtener declaraciones, pero enfatizaron en un comunicado que “hasta que no tengamos certeza, nuestra travesía no terminará”, mientras que el Foro de Rehenes urgió a no hacer eco de rumores.

4 meses después de la masacre, Hamas obligó a Yarden a grabar un video

Y se prevé que tras concretar tales retornos liberen dos días después a seis cautivos más, incluidos en la lista de los 33 que regresarían en esta primera fase del alto al fuego. Éstos ya fueron identificados y se notificó directamente a cada familia. Autoridades israelíes corroboraron que quienes volverán el fin de semana a Israel son Tal Shoham, Omer Shem-Tov, Omer Wenkert y Eliya Cohen tomados como rehenes en sus kibutz y el festival de música Nova, así como Avera Mengistu y Hisham al-Sayed, quienes llevan más de una década en poder de los terroristas de Hamas tras ingresar a Gaza por su cuenta, de acuerdo con Times of Israel.

El enemigo revela listas de cautivos. ı Foto: La Razón

Pero resalta que aún faltarían ocho plagiados más para cerrar la lista, según datos iniciales del acuerdo mediado por Egipto, Qatar y Estados Unidos, quienes presuntamente estarían muertos, por lo que se especula que devolverían sus cuerpos durante los siguientes dos fines de semana, mientras siguen las conversaciones en El Cairo para abordar las condiciones de una nueva etapa del alto al fuego que entró en vigor desde enero pasado.