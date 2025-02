EU y Rusia afianzan lazos con elogios y confianza en diálogo

Estados Unidos y Rusia mostraron al mundo una vez más su reforzada amistad con mensajes encaminados al fin a la guerra en Ucrania, nación relegada de esta negociación bilateral y que aún no consigue garantías de seguridad, pese a que hoy firmará un importante acuerdo para compartir minerales críticos con la potencia de Occidente.

Donald Trump y Vladimir Putin intercambiaron elogios a distancia al mostrar confianza mutua para fijar las condiciones de una paz a más de tres años del conflicto bélico en Europa, proceso en el que Washington se ha inclinado por apoyar la postura del Kremlin, pese a ser el agresor, lo que inquieta a Europa.

El Dato: Pese a la cercanía con Rusia, EU extendió por otro año las sanciones contra la nación acusada por desatar la guerra y a la que se niega a catalogar como “agresor”.

Tras nuevas conversaciones en Turquía, para ampliar el compromiso de reabrir sus embajadas y que se prolongaron seis horas, según agencias, el régimen ruso reconoció públicamente que hay una sensación de confianza, lo que contrasta con la evaluación crítica que había durante la gestión de Joe Biden.

Según un discurso televisivo, Vladimir Putin precisó que estos “primeros contactos con la nueva administración estadounidense inspiran ciertas esperanzas”, lo que apunta no sólo a restablecer sus lazos diplomáticos y resolver diferencias, sino a un escenario más favorable para acabar con la invasión en comparación con lo que le espera a Kiev. Y Moscú dejó en claro que esta cercanía no implica ceder territorialmente al descartar devolver las regiones anexadas durante el primer año de este choque.

5 semanas después de asumir el poder Trump se reunirá con Zelenski

Pese a ello, persiste el interés entre las potencias de avanzar en su relación. El Kremlin aplaudió la “visión realista” mostrada por el líder republicano al no dejarse influenciar por patrones y estereotipos en su contra a fin de negociar el fin de la guerra y de las muertes en ambos territorios, tanto militares como civiles, evidenciando coincidencias para lograr el alto al fuego definitivo, pues el propio Trump abundó que, como facilitador, ve pasos constructivos.

En torno a temas territoriales, el vocero ruso, Dmitri Peskov, asestó que eso no está a discusión y “no es negociable”. Se reportó que estiman muy complicado cualquier intento de hacer cambios, luego de que el republicano admitiera que haría lo posible para que Ucrania recupere algo de lo perdido, un ajuste en su postura que ocurre justo en la víspera del encuentro con su homólogo, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca, el cual vislumbra será “bueno”.

En éste sellarán el pacto por recursos que le dejará beneficios económicos a la potencia, sin entregar nada a cambio, al tiempo que ironizó sobre sus descalificaciones contra el ucraniano, al señalar que no cree que lo haya llamado “dictador” cuando periodistas le preguntaron si aún opinaba lo mismo, en referencia a una publicación en su cuenta de Truth Social por el tema electoral.

Horas, después, el presidente de EU destacó la conducta de Rusia en este amplio diálogo al declarar que dicha región “se está comportando” con tal de alcanzar un plan para terminar con las muertes en Ucrania y en Rusia.

Momento en que su invitado, el primer ministro británico, Keir Starmer, le cuestionó si de verdad confiaba en Vladimir Putin, a lo que éste respondió “sí”. El anfitrión añadió que cree que el líder del Kremlin y su ejército cumplirán lo acordado y no atacarán de nuevo a Ucrania; incluso, el magnate comentó que es cuestión de tiempo para anunciar el fin de esta guerra; sin adelantar plazos aseveró: “Será bastante pronto o no sucederá”.

En tanto, Volodimir Zelenski no quita el dedo del renglón de obtener las garantías de seguridad que necesita su pueblo, incluso a costa de territorios que funcionarios y expertos ya dan por perdidos

—Donetsk, Lugansk, Jerson y Zaporiyia—. Desde Irlanda, antes de viajar a Washington, dijo que aprovechará el encuentro para tratar de conseguir algo a la par de la firma del acuerdo que da a ese socio acceso a minerales, como litio y uranio, y elementos raros usados para tecnología.

El líder defensor y aliados en Europa mantienen la prestación para obtener: ı Foto: La Razón

Pero el estadounidense sigue evadiendo el tema, pese a la presión de Keir Starmer, quien ayer lo instó a amarrar algún tipo de compromiso en favor de la resistencia, al tiempo que invitó al empresario a Reino Unido a una visita de Estado y una reunión con el rey Carlos III.

Y ante la evidente conducta reacia del magnate, el británico insistió que Rusia no puede ser recompensado con mejores condiciones que Kiev, pero Trump sólo acotó que no dará más de lo necesario y que dicha nación no tiene posibilidad de unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), condición que Moscú usó para justificar esta guerra. E insistió que su prioridad es recuperar la ayuda que su antecesor le regaló a Ucrania, mientras la alianza transatlántica adelantó ayuda adicional para Kiev ante las preocupaciones de seguridad y en torno a una nueva relación geopolítica, en alusión a la alianza de EU y Rusia.