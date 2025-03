Europa eleva apoyo a Ucrania y plantea tregua de un mes

El choque entre los presidentes de Ucrania, Volodimir Zelenski, y de Estados Unidos, Donald Trump, unió más a Europa frente a la guerra rusa y ahora la región apuesta por una tregua de un mes en busca de una paz duradera, replicando los pasos del magnate republicano en la Franja de Gaza, pero con la advertencia de que no será a cualquier costo.

Durante una cumbre de emergencia en Lancaster, Londres —programada desde antes del incómodo encuentro en la Casa Blanca—, el anfitrión y primer ministro británico, Keir Starmer, y el líder francés, Emmanuel Macron, adelantaron a sus socios un plan para la resistencia, el cual presentaron al mando defensor, pero sin brindar detalles con miras a dar respiro a las fuerzas en Kiev que llevan tres años en combate.

EL Dato: Donald TRUMP replicó un mensaje para elogiarse tras el choque con Zelenski, el cual destacaba que éste le lleva “10 movimientos de ventaja” a su homólogo.

Starmer dijo a la cadena BBC que su objetivo en la propuesta de cuatro fases es cesar las agresiones y demostrar que pueden dar pasos por la desescalada.

Horas después, Macron, quien se comunicó tres veces este fin de semana con el republicano, esbozó en entrevista con el diario Le Figaro que el plan tiene dos rutas: un alto al fuego limitado “en el aire y en el mar” para proteger la infraestructura energética y que los Gobiernos regionales incrementen a 3 o hasta 3.5 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) el gasto militar destinado a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para dejar de depender de otros.

La segunda apuesta representa entre 50 y 75 por ciento más en comparación con el dos por ciento actual, con tal de cumplir con la exigencia del aliado extracontinental, Donald Trump, a quien tratan de incluir en su estrategia, contrario a la exclusión que éste aplicó junto al Kremlin a Ucrania y a la Unión Europea.

Según varios medios, la propuesta la transmitirían a Washington y a Moscú, pero no revelaron fechas o formatos

—presencial o virtual—, luego de que dos de los mediadores estuvieran en la Casa Blanca recientemente para hablar con el mandatario de esa nación.

Y destaca que, pese a conocer el plan, el ucraniano no abundó en torno a la posible suspensión de las hostilidades del ejército ruso, sólo apuntó que la región está más unida que nunca y que la ve como una “fuerza conjunta” para cuidar su futuro gracias al respaldo tras ser recibido entre abrazos y palmadas en la espalda tras el trago amargo con Trump y JD Vance, el cual calificó de “emboscada” y por el que no se firmó el acuerdo de minerales que daría a la potencia acceso a su industria minera.

6 meses después del fin de la guerra se realizarán elecciones en Ucrania

También reconoció los compromisos de aliados para no abandonar a su pueblo y hacer frente a las potencias que tratan de sacudir el tablero geopolítico. Además, los países europeos le confirmaron otro paquete económico-militar de dos mil millones de dólares.

Éste fue aprobado para adquirir y fabricar unos cinco mil misiles y reforzar su defensa ante los continuos ataques de un enemigo que golpea su infraestructura civil y energética. Y aunque la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, admitió que no está conforme con el plan actual, se dijo dispuesta a tender puentes entre la región y EU, por su cercanía con el presidente como líderes conservadores.

Y el espaldarazo no terminó con las reuniones, también se anunció la creación de un grupo de voluntarios, que el premier británico denominó “coalición de los dispuestos”, con la que plantean desplegar fuerzas terrestres y aéreas en la zona invadida, ya que no sólo está en juego la seguridad de Ucrania sino del mundo más allá de un tema sobre quién actúa bien o quién lo hace mal, aunque se precisó que tales envíos serán hasta el fin definitivo de la guerra.

En tanto, Volodimir Zelenski, quien insiste que las garantías de seguridad son cruciales, pidió dar la vuelta a lo ocurrido en el Despacho Oval, pues no abonó al proceso de paz.

En el encuentro en Reino Unido aliados europeos se comprometieron a:

Ante esta tensión dijo que el hecho quedará para la historia, pero deben evitar que el rival se aproveche de ello, de acuerdo con The Guardian. Asimismo, se pronunció por retomar el diálogo con Washington para firmar el acuerdo pendiente y por el que viajó 12 horas en tren y 11 más en avión, pero insistió que ningún proceso de paz debe ser sin su país y que no cederá territorio, al insistir que no pide más de lo que le pertenece, en alusión a las regiones anexadas ilegalmente por el invasor (Donetsk, Lugansk, Jerson y Zaporiyia), postura firme en la que suma nuevo apoyo, pues ayer el rey de España, Felipe VI, reconoció su “legítima defensa” horas después de que el mandatario ucraniano se reuniera con el monarca británico, Carlos III.

No obstante, en EU prevalece gran molestia por lo ocurrido el pasado 28 de febrero y ya promueven su dimisión por una supuesta falta de respeto. El líder del Congreso estadounidense, Mike

Johnson, dijo que el homólogo de Donald Trump podría dejar el cargo, en medio de la presión para ir a elecciones, al cuestionar su liderazgo y hasta “sentido común” y no fue el único que comentó sobre una posible salida del defensor, pues el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, lo denostó en entrevista con CNN al señalar que se requiere de un verdadero mando para tratar con los rusos.