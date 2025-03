Pontífice da pasos por la estabilidad

Las crisis respiratorias del Papa Francisco parecen quedar atrás y se encamina a la estabilidad tras la doble neumonía.

“Se ha mantenido estable el día de hoy (ayer). No ha presentado episodios de insuficiencia respiratoria”, informó Vatican News al recalcar que sigue orientado y responde a la oxigenoterapia.

La Santa Sede agregó que sigue con oxígeno de alto flujo, pero no descartan que por la noche requiera ventilación mecánica no invasiva —con mascarilla—, procedimiento que lo ayuda a descansar tras los broncoespasmos que admiten no son inesperados por su avanzada edad.

Los médicos combinan la terapia y el reposo y nuevos estudios aportan luz sobre su mejoría al declararlo “estable” del corazón, riñones y valores sanguíneos, pero con pronóstico “reservado”.

Y a la par del informe más fieles responden a las convocatorias para orar; de día decenas llevan flores a las inmediaciones del Hospital Gemelli, mientras que en las noches cientos acuden a la Basílica de San Pedro para pedir por la recuperación del líder a quien no se ha visto desde el pasado 14 de febrero. Además, se reportó que cientos de argentinos se suman a los rezos al recurrir a la patrona argentina, la Virgen de Luján, de la que es devoto Jorge Mario Bergoglio.