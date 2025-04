Echa EU a funcionarios de seguridad

El presidente Donald Trump despidió a “algunos” funcionarios del Consejo de Seguridad (NSC) por sus siglas en inglés y aunque no dio una razón específica señaló: “Siempre estamos despidiendo a personas... personas que no nos gustan o personas que no creemos que puedan hacer el trabajo o personas que podrían ser leales a alguien más”.

Entre los funcionarios despedidos están Brian Walsh, director de inteligencia; Thomas Boodry, director de asuntos legislativos; y David Feith, director de tecnología y seguridad nacional.

Los ceses ocurren luego de que la activista de extrema derecha Laura Loomer planteó directamente al republicano sus preocupaciones sobre la lealtad del personal: “Loomer recomendó a ciertas personas... a veces escucho esas recomendaciones como lo hago con todos...escucho a todos y luego tomo una decisión”, reconoció el presidente Donald Trump.

Los despidos también se dan en un momento en que el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Mike Waltz, sigue bajo el ojo del huracán por usar la aplicación Sgnal para informar de planes de operación militar contra los hutíes de Yemen.

El Tip: En Signal se filtraron en un chat, donde incluyeron a un periodista, datos de un ataque contra hutíes.

Ayer el inspector general interino del Pentágono anunció que indagaría sobre el uso de la plataforma por parte del secretario de Defensa Pete Hegseth para transmitir planes sobre las operaciones contra los rebeldes. La revisión también examinará el uso de la aplicación por parte de otros funcionarios de defensa.

El senador Mike Rounds, un republicano que forma parte de las comisiones del Senado que supervisan a las fuerzas armadas y la inteligencia nacional, señaló que “llama la atención” cuando “hay un despido de miembros del Consejo de Seguridad Nacional o de su personal, en particular personas a las que respetamos, que, para empezar, formaban parte de la comunidad de inteligencia aquí en el Senado”.