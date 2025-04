¿A qué hora murió el Papa Francisco?

El mundo está de luto por la muerte del Papa Francisco, quien falleció este lunes 21 de abril a los 88 años, luego de haber estado más de un mes hospitalizado y haber logrado vencer a la enfermedad durante algunas semanas y poder realizar las actividades de Semana Santa.

Sin embargo, la mañana de este lunes el Cardenal Camarlengo salió a dar la triste noticia del fallecimiento del Pontífice.

“Con profundo dolor debo anunciar la muerte de nuestro Santo Padre Francisco", mencionó el cardenal en un mensaje al mundo.

El Papa Francisco murió la mañana de este lunes a los 88 años de edad.

El cardenal Kevin Ferrell, camarlengo del Vaticano, anunció la muerte del Papa Francisco.

“A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Dedicó toda su vida al servicio… pic.twitter.com/6D9PFyAs4H — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 21, 2025

¿A qué hora falleció el Papa Francisco?

El Papa Francisco murió a las 7:35 de la mañana de este lunes 21 de abril, hora local del Vaticano.

En tiempo de México, el Papa Francisco a las 23:35 horas del 20 de abril.

Sin embargo, el Camarlengo salió a anunciar el fallecimiento del Papa tres horas después, es decir, a las 9.45 de la mañana, tiempo del Vaticano y a las 1.45 de la mañana tiempo de México.

A las 9:45a.m. de Roma, el Cardenal Kevin Farrell, Camarlengo de la Cámara Apostólica, anunció la muerte del Papa Francisco desde la Casa Santa Marta, recordando su vida de fiel servicio y amor por los pobres. «Con inmensa gratitud por su ejemplo como verdadero discípulo del… pic.twitter.com/CZAcrLUPde — ACI Prensa (@aciprensa) April 21, 2025

¿El Papa Francisco tenía hijos?

No, el Papa Francisco no tuvo hijos. Desde joven, Jorge Mario Bergoglio eligió una vida dedicada al sacerdocio dentro de la Compañía de Jesús (los jesuitas), una orden religiosa que exige el celibato y la renuncia al matrimonio. Fue ordenado sacerdote en 1969 y, como es norma en la Iglesia católica, los sacerdotes no pueden casarse ni tener descendencia.

¿Cuántos papás hay desde Pedro hasta el Papa Francisco?

Desde San Pedro hasta el Papa Francisco, ha habido 266 Papas.

El primer Papa de la historia es San Pedro quien fue elegido hacia el año 33 d.C. Era un pescador de Betsaida, en Galilea, y a diferencia de los papas actuales él tenía esposa, se menciona en los Evangelios que Jesús curó a su suegra, por lo que era casado.

Tenía una relación muy cerca con Jesús, tan fue así que se convirtió en uno de sus discípulos más cercanos, junto a Santiago y Juan y fue testigo de momentos clave, como la Transfiguración y la resurrección de la hija de Jairo.

Se cree que murió mártir en Roma, crucificado boca abajo por decisión propia, porque no se consideraba digno de morir como Jesús.