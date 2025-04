‘Creo que me quitaron la visa’: Gustavo Petro asegura que no puede entrar a EU

Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha señalado que no puede ingresar a Estados Unidos, al señalar la posibilidad de que las autoridades norteamericanas le hayan retirado la visa.

“Yo ya no puedo ir [a Estados Unidos] porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno. Ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas”, dijo este martes el mandatario colombiano, sin ofrecer más detalles.

El presidente Gustavo Petro reveló que ya no puede ir a Estados Unidos: "Creo que me quitaron la visa". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/YEBzK42Jdi — Revista Semana (@RevistaSemana) April 22, 2025

En enero pasado, Colombia y Estados Unidos se enfrentaron a una crisis diplomática, cuando el presidentes de la nación latinoamericana, Gustavo Petro desafío la política antimigrante de Donald Trump, que derivó en la imposición de aranceles de 25 por ciento y otras sanciones.

Lo anterior, en represalia a la negativa de Bogotá de aceptar dos vuelos con connacionales deportados desde Estados Unidos, “esposados y en un avión militar”, al afirmar que “un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece".

Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece.



Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos.



No puedo hacer que los migrantes queden en un país que no los quiere; pero si ese país… https://t.co/U1MmWrNio1 — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 26, 2025

En ese entonces, Estados Unidos no sólo impuso sanciones económicas, sino que restringió las visas para la nación al especificar que no habrá más trámites ni para funcionarios ni para aliados de Gustavo Petro.

Por su parte, el mandatario colombiano ironizó: “a mí no me gusta viajar mucho a Estados Unidos es un poco aburrido”, aunque se dijo abierto a tomar un whisky con su homólogo, al que reprochó que lo vea igual que a los latinos como “una raza inferior”.

Aunque las sanciones fueron revertidas, al momento se desconoce si la administración de Donald Trump retiró la visa a Gustavo Petro, pues funcionarios del país sudamericano han viajado recientemente a Estados Unidos, según informó al prensa local.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr