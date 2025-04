Frases del Papa Francisco por las que será recordado tras su muerte hoy 21 de abril de 2025

“¡Cómo me gustaría una iglesia pobre para los pobres!”.

“Yo también, cuando rezo, a veces me quedo dormido”.

“El grito de los pobres, junto con el de la tierra, nos llegó desde el Amazonas. Después de estas tres semanas no podemos fingir que no lo hemos escuchado”.

“Creo que los medios deben ser muy claros, muy transparentes, y, sin intención de ofender, no caer en la enfermedad de la coprofilia, que es querer cubrir siempre escándalos y cosas desagradables, incluso aunque sean verdaderas”.

“A mí, me da tanta tristeza cuando celebro aquí en la plaza o en la Basílica y veo tantos teléfonos móviles alzados. No solo de fieles, sino también de sacerdotes e incluso obispos. ¡Por favor! La misa no es un espectáculo”.