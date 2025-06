Hospitalizan por ‘reacción alérgica’ a secretaria de Seguridad Nacional de EU, reporta CNN

Debido a una “reacción alérgica”, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, fue trasladada este martes a un hospital en Washington D.C., informó CNN.

De acuerdo con Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) citada por el canal estadounidense, Noem “se encuentra alerta y recuperándose”.

Previamente, se informó que la funcionaria se encontraba consciente. Minutos después, al citar a McLaughlin, CNN reportó que Noem fue trasladada a un hospital “por precaución”.

Kristi Noem

Kristi Noem, exgobernadora de Dakota del Sur, fue elegida en noviembre del año pasado por Donald Trump para ocupar el Departamento de Seguridad Nacional.

Afín a las políticas antimigrantes de Trump, la excongresista republicana de 53 años ha seguido la línea marcada por el magnate, con deportaciones masivas como aliada clave del “zar fronterizo” Tom Homan.

Noem, quien fue contemplada para compañera de fórmula del empresario conservador, ofreció ayuda como gobernadora a entidades afectadas por las llamadas “invasiones”. Incluso, impulsó el traslado de soldados y de la Guardia Nacional estatal a Texas, gobernado por el anti migrante Greg Abbott, para reforzar la seguridad fronteriza en un punto que calificó de “zona de guerra” ante los récords registrados por la política de puertas abiertas con el expresidente Joe Biden, pues ésta es una de las regiones más usadas por extranjeros irregulares para irrumpir ilegalmente en ese territorio en busca del llamado sueño americano y respaldó el uso de alambre de púas para contener a los migrantes.

Su mayor polémica: admitió matar a su mascota

Aunque Kristi Noem fue considerada como posible compañera de fórmula a la Casa Blanca, tal nominación se la quedó JD Vance debido a que la conservadora perdió puntos por una fuerte polémica en la que admitió haber matado a su perra por “agresiva” y justificar tal acción.

Ella misma relató lo sucedido en su libro No going back (Sin vuelta atrás), al detallar que pretendía entrenar a su mascota como perro de caza, pero ésta arruinó la salida con un comportamiento eufórico ante el que admitió no la pudo controlar.

Agregó que a su regresó a casa intentó manejarla de otros modos, pero ésta siguió en una conducta que consideró “peligrosa para cualquiera con quien entraba en contacto”, pues mató a varias gallinas de la granja familiar, y finalmente le disparó al ratificar que era la única salida y que “había que hacerlo”. Pasaje en el que admitió que no fue el único animal que sacrificó en su vida.

Con información de Stephanie Reyes

cehr

