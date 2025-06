La inflación es el mayor riesgo de Donald Trump

Irán ha obligado a Israel prácticamente a rogar que EU intervenga en el conflicto bélico entre ambas naciones, sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump cometería un grave error si lo hace porque su enemigo más fuerte no será Al Qaeda o Hamas sino el golpe a la inflación de EU.

Así lo afirmó el internacionalista Moisés Garduño García, quien señaló que la población norteamericana en general, un 60 por ciento está en contra de que EU entre a la guerra, y también hay una división muy importante entre el movimiento MAGA, que es la base social de Trump, por lo que no tiene fácil la decisión de intervenir de forma directa en la guerra Irán-Israel.

“El involucramiento directo de los Estados Unidos en una guerra, en el peor de los escenarios, podría sacudir la economía global, en el entendido de que la carta de de administración más fuerte que tiene Irán no es tanto atacar bases militares norteamericanas sino cerrar el estrecho de Ormus que es un paso vital para el petróleo a nivel mundial, casi 25 por ciento del flujo petrolero mundial pasa por ahí”.

El Tip: Otra intromisión de EU es conceder inmunidad a Israel al vetar en el Consejo de Seguridad de la ONU resoluciones que lo castigarían por violar la soberanía de Irán.

“Esto podría poner en jaque el elemento que es el enemigo más fuerte del ciudadano norteamericano que es la inflación. O sea, el enemigo más fuerte no es Irán, no es Al Qaeda, no es Hamas, sino es la inflación”, dijo el profesor de la UNAM, en el espacio “Al mediodía con Solórzano”.

No descartó que si la cosa va mal para Israel, EU también puede llamar a un acuerdo diplomático político, pero esto sería un golpe político muy fuerte para el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu que fue quien empezó la guerra en Medio Oriente.

Refirió que EU está involucrado de manera indirecta en el conflicto bélico, ya que dota a Israel de armamento estratégico, elementos de inteligencia, aviones con abastecimiento de combustible y coordinación.

60 por ciento de estadounidenses no quiere la guerra