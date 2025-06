Acusan a empresario chino de asesinar a joven brasileña y darle su carne a un grupo de perros

🚨VEJA: O chinês Zhaohu Qiu, de 35 anos, acusado de matar e esquartejar uma jovem de 18 anos no Rio de Janeiro, foi preso em Carapicuíba (SP).



O corpo de Marcelle Julia foi encontrado mutilado em uma lona, na casa do suspeito, no sábado (14), ao lado de dois pitbull, na Pavuna. pic.twitter.com/uFG4SvYctd