Putin, listo para dialogar con Ucrania

Rusia y Ucrania intercambiaron este viernes más ataques con drones de largo alcance que se han convertido en un elemento básico de la guerra de más de tres años, al tiempo que el presidente ruso, Vladímir Putin, dijo que Moscú está lista para una nueva ronda de conversaciones de paz directas en Estambul.

Funcionarios rusos y ucranianos están discutiendo el momento de una posible nueva reunión, afirmó Putin a periodistas durante una visita a Bielorrusia. Añadió que se espera que los términos de un posible alto al fuego, que el Kremlin ha rechazado hasta ahora, estén en la agenda.

La guerra no muestra signos de disminuir, ya que los esfuerzos de paz internacionales liderados por Estados Unidos no han producido ningún avance. Dos rondas recientes de conversaciones en Estambul fueron breves y no lograron avances en alcanzar un acuerdo.

El Tip: rusia tiene concentrados a 110 mil soldados en los alrededores de Pokrovsk, estratégica ciudad ubicada en el este de Ucrania.

Ucrania quiere que el próximo paso en las conversaciones de paz sea una reunión entre el presidente Volodimir Zelenski y Putin, subrayó el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov.

Dada las recientes declaraciones de Putin, no está claro cómo se desarrollará esto. El mandatario ha dicho que una reunión debería tener lugar sólo después que se hayan acordado las disposiciones principales de un acuerdo de paz, y eso podría llevar meses o años.

En ese contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asomó la posibilidad de proporcionar más sistemas de misiles de defensa aérea Patriots, para defender a Ucrania de los recientes ataques rusos. “Puede ser”, respondió a la prensa a una pregunta concreta.

Mientras tanto, las fuerzas rusas lanzaron 363 drones Shahed y señuelos, además de ocho misiles, contra Ucrania durante la noche, mientras que las ucranianas enviaron 39 drones contra territorio ruso.