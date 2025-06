Trump no descarta volver a atacar a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que no descarta volver a atacar las instalaciones nucleares de Irán si recibe informes creíbles de inteligencia que confirmen un nuevo enriquecimiento de uranio a “niveles preocupantes”, además de asegurar que “salvó la vida” del ayatolá Ali Jamenei.

Cuestionado en conferencia de prensa en la Casa Blanca sobre si consideraría bombardear nuevamente los centros de enriquecimiento iraníes, respondió enfático: “Totalmente”.

El mandatario celebró el “éxito rotundo” de los ataques estadounidenses del fin de semana a las instalaciones de Fordó, Isfahán y Natanz que, recordó, propiciaron un acuerdo de alto el fuego entre Irán e Israel que puso fin a doce días de fuego cruzado y desescaló la tensa situación en Medio Oriente.

Trump afirmó que la campaña estadounidense “destruyó por completo” el programa nuclear iraní, aunque Jamenei lo acusó el jueves de exagerar los daños y apuntó que los ataques no “lograron nada significativo”.

Insistió en que las instalaciones, sobre todo la clave en Fordó, han sido totalmente aniquiladas, y que Teherán perdió el acceso a sus reservas de uranio enriquecido, además de que “no sacó nada (de sus reservas) de las instalaciones. El sitio quedó arrasado por las bombas. Y no, no me preocupa en absoluto”.

También mandó un mensaje al líder religioso iraní: “Mira, eres un hombre de gran fe. Un hombre muy respetado en su país. Tienes que decir la verdad. Te golpearon hasta el infierno. Te dieron una paliza, e Israel también recibió golpes”, y se preguntó por qué el ayatolá “afirmaría de forma tan descarada e insensata que ganó la guerra contra Israel”.

Cuestionado sobre si exigirá durante las conversaciones previstas con Irán que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) u otra organización tenga autorización para realizar inspecciones, respondió que Irán tendrá que cooperar con el grupo “o con alguien a quien respetemos, incluidos nosotros mismos”.

Luego, desde su perfil en su red social, Truth Social, Trump aseguró que le salvó la vida al líder supremo de Irán al no revelar su paradero a Israel y no ordenar que las fuerzas armadas estadounidenses lo atacaran.

“(Irán) fue diezmado, sus tres malvadas instalaciones nucleares fueron destruidas, y yo sabía exactamente dónde se refugiaba, y no permití que Israel ni las fuerzas armadas de Estados Unidos, por mucho las más grandes y poderosas del mundo, le quitaran la vida. Lo salvé de una muerte horrible e ignominiosa, y no tiene por qué decir ‘¡Gracias, Presidente Trump!’”, afirmó.

Agregó que exigió a Israel el regreso de “un gran grupo de aviones que se dirigían directamente a Teherán, en busca de un gran día, ¡quizás el golpe de gracia! Se habrían producido daños tremendos y muchos iraníes habrían muerto. Iba a ser, con diferencia, el mayor ataque de la guerra”.

En respuesta a las declaraciones de Trump, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, iraní Abbas Araghchi afirmó que, si el presidente de EU quiere un acuerdo con Irán, debe dejar de lado su tono “inaceptable” hacia su dirigente.

“Si el presidente Trump realmente quiere un acuerdo, debe dejar de lado el tono irrespetuoso e inaceptable hacia el líder supremo de Irán, el gran ayatola Jamenei, y dejar de herir a sus millones de seguidores sinceros”, escribió en X.