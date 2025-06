Jamenei asegura que Trump exagera al afirmar que destruyó sitios nucleares de Irán

El líder supremo de Irán Alí Jamenei acusó al presidente de Estados Unidos Donald Trump de exagerar los efectos de los recientes bombardeos contra las instalaciones nucleares iraníes, y que la destrucción anunciada por Washington, en realidad, no fue significativa.

A través de un mensaje en video, Jamenei sostuvo que las declaraciones de Trump sobre la destrucción total del sitio subterráneo de Fordow son una forma de encubrir la falta de resultados tangibles.

“Como no consiguieron nada, exageraron para ocultar la verdad”, afirmó el líder iraní en el video publicado en X.

EEUU entró en la guerra —guerra directa— porque sintió que, si no lo hacía, el régimen sionista sería destruido por completo. Entró en la guerra para salvarlo, pero en esa guerra no alcanzó logro alguno. pic.twitter.com/pBytigap53 — Ayatolá Jameneí (@es_Khamenei) June 29, 2025

Por otro lado, Trump aseguró en entrevista con Fox News que los ataques lograron sepultar Fordow bajo “miles de toneladas de roca”, y dejaron la instalación “completamente destruida”.

El presidente estadounidense señaló que Irán no trasladó el uranio almacenado porque no creyó posible un ataque de esa magnitud. Además, defendió la ofensiva al afirmar que el enriquecimiento de uranio no podía ser tolerado por representar una amenaza directa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ı Foto: Reuters

A propósito, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, declaró que Irán podría reactivar su programa de enriquecimiento de uranio en cuestión de meses. En entrevista con CBS News, Grossi indicó que el país mantiene la capacidad técnica para reanudar sus operaciones nucleares mediante el uso de centrifugadoras. “Francamente, no se puede afirmar que todo haya desaparecido”, señaló.

Según Reuters, los ataques estadounidenses e israelíes dañaron gravemente los sitios nucleares de Fordow, Natanz e Isfahán. Sin embargo, Grossi subrayó que los avances científicos y técnicos de Irán son irreversibles, lo que limita la efectividad a largo plazo de los bombardeos. “No se puede deshacer el conocimiento ni las capacidades que se tienen”, afirmó.

Fordow, una de las instalaciones nucleares iraníes atacadas por Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Al respecto, persisten dudas sobre el destino del uranio enriquecido previo a los ataques. El jefe del OIEA indicó que no se ha determinado si parte del material fue destruido o trasladado a otros lugares antes de los bombardeos.

Por último, Trump abrió la puerta a una posible relajación de sanciones contra Irán si el país demuestra un comportamiento pacífico. “Si cumplen su tarea y no causan más daño, yo levantaría las sanciones”, concluyó, en la citada entrevista.

Con información de Reuters y Europa Press.

am