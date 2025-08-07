Evalúan reunión Trump-Putin por tema Ucrania

En medio de amenazas económicas a países aliados de Moscú, el presidente Donald Trump evalúa un encuentro presencial con Vladimir Putin que marcaría un hito en los intentos por terminar la guerra en Ucrania. La posible reunión se daría días después de una visita de alto nivel del enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, a Moscú, en la que, según Trump, se lograron “grandes avances”.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Yuri Ushakov, calificó la reunión con Witkoff como “útil y constructiva” y reveló que ambas partes intercambiaron señales sobre la situación en Ucrania. Sin embargo, aún no se ha confirmado oficialmente la cita entre los líderes ni el lugar donde podría celebrarse. Sería el primer cara a cara entre Trump y Putin desde que el republicano regresó a la Casa Blanca, y el primero entre mandatarios de Estados Unidos y Rusia desde junio de 2021.

El Dato: Si continúan las ofensivas contra Ucrania las sanciones económicas golpearán con más fuerza al círculo de aliados del Kremlin

En tanto, la secretaria de prensa de EU, Karoline Leavitt, confirmó que los rusos han mostrado disposición a reunirse con Trump y que el magnate también está abierto a incluir a Volodimir Zelenski en una eventual mesa trilateral. Desde Kiev, el presidente ucraniano celebró el endurecimiento de la postura estadounidense. “Parece que Rusia está más dispuesta a aceptar un alto al fuego. La presión funciona. Pero lo importante es no dejarnos engañar”, advirtió.

La reunión con Putin ocurriría justo antes de que venza el plazo que impuso Trump para que Moscú se comprometa con un acuerdo de paz o enfrente una nueva ola de sanciones económicas. Estas no sólo apuntarían a Rusia, sino también a sus principales socios comerciales. Ayer, Trump dio el primer paso al imponer un arancel adicional del 25% a las importaciones de India por adquirir petróleo ruso. La medida eleva los aranceles sobre algunos productos indios hasta el 50%, uno de los más altos impuestos por Estados Unidos a un socio estratégico.

50 por ciento de aranceles a India por crudo ruso

Trump ha advertido que podría extender esas sanciones a otros países, incluida China. El Kremlin, por su parte, ha tachado de ilegales las amenazas de castigo a naciones que mantengan vínculos económicos con Rusia. Analistas interpretan este endurecimiento como un intento del presidente estadounidense de acorralar a Putin y forzar una negociación directa, algo que ha buscado desde mayo pasado con el reinicio de contactos de paz.

El secretario de Estado, Marco Rubio, sin embargo, pidió cautela. “Aún quedan muchos obstáculos por superar. Hoy fue un buen día, pero hay trabajo por delante”, dijo. A su juicio, una reunión entre Trump, Putin y Zelenski sólo tendría sentido si las partes están lo suficientemente cerca de un acuerdo. “De lo contrario, será un encuentro sin resultados tangibles”, advirtió en entrevista con Fox Business.

Mientras tanto, durante la noche del martes al miércoles, las fuerzas rusas atacaron un centro recreativo en Zaporizhia, que mató a dos personas e hirió a 12, incluidos dos menores. Rusia también intensificó bombardeos contra infraestructura energética en Ucrania, como parte de su estrategia para debilitar la resistencia de la población civil.

Kiev, por su parte, mantiene sus ataques a refinerías y depósitos de combustible rusos. El jefe de gabinete Andriy Yermak, insistió en que sólo un alto al fuego total y una cumbre de alto nivel pueden poner fin al conflicto. Mientras tanto, fuentes advierten que Putin busca ganar tiempo y avanzar territorialmente.