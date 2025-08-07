Lula acusa a Jair Bolsonaro de traición a Brasil

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó ayer que su antecesor, Jair Bolsonaro, debería enfrentar nuevos cargos por haber instigado, según él, la imposición de aranceles estadounidenses contra Brasil. En una entrevista con Reuters, Lula acusó a Bolsonaro y a su hijo, el congresista Eduardo Bolsonaro, de “traicionar a la patria” al actuar en contra de los intereses económicos del país.

“Ahora creo que debería enfrentar más procesos legales por lo que está haciendo: incitar a Estados Unidos contra Brasil, perjudicar la economía brasileña y perjudicar a los trabajadores brasileños”, declaró el mandatario desde Brasilia.

El Tip: Lula enfatizó que la Corte Suprema brasileña es independiente y procesa al exlíder basándose únicamente en evidencia legal, libre de cualquier interferencia de EU.

La polémica se intensificó luego de que Eduardo Bolsonaro, quien actualmente vive en Estados Unidos, se atribuyera haber presionado a la administración de Trump para establecer un arancel del 50% sobre la mayoría de los productos brasileños. Esta medida, que entró en vigor ayer, representa el nivel impositivo más alto aplicado por Washington a cualquier país.

“No hay precedente en la historia de que un presidente y su hijo vayan al extranjero a incitar a otro país contra su propia nación”, afirmó Lula. También sostuvo que la Corte Suprema de Brasil es independiente y procesa al expresidente “basada únicamente en pruebas, sin interferencia extranjera”.

50 por ciento de aranceles a Brasil por Bolsonaro

Jair Bolsonaro enfrenta un juicio por presuntamente liderar una conspiración para revertir los resultados de las elecciones de 2022, en las que perdió ante Lula. Esta semana cumple arresto domiciliario por violar restricciones judiciales. Un fallo reciente le permitió recibir visitas de familiares sin necesidad de aprobación judicial, aunque aún tiene prohibido comunicarse con Eduardo Bolsonaro.

Pese a la tensión con Washington, Lula no contempla llamar directamente a Trump. “No me humillaré. Si mi intuición me dice que está dispuesto a hablar, lo llamaré”, aseguró.