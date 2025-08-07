Ordena Israel más evacuaciones forzadas

El Ejército israelí ordenó ayer nuevas evacuaciones forzadas en Gaza y Khan Younis, en medio de versiones que apuntan a que el primer ministro Benjamin Netanyahu busca una ocupación total del enclave palestino. La decisión podría tomarse este jueves, cuando el gabinete de seguridad se reúna para aprobar una operación ampliada.

Las nuevas órdenes llegan en medio del caos humanitario. El Ministerio de Salud de Gaza reportó 135 muertos y 771 heridos por ataques israelíes en las últimas 24 horas. Entre los fallecidos hay decenas que buscaban alimentos. El colapso de la seguridad ha hecho que la ayuda humanitaria sea inalcanzable para muchos. Jordania denunció que colonos israelíes atacaron un convoy de 30 camiones con ayuda.

El Tip: La agencia de defensa civil de Gaza informó que 20 personas murieron cuando un camión de ayuda volcó sobre ellos

Mientras tanto, crecen las tensiones dentro del gobierno israelí. Altos mandos militares, como el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, han manifestado dudas sobre los planes, y el líder opositor Yair Lapid calificó la ocupación como “una pésima idea”. Críticos advierten que esta ofensiva podría durar años y aumentar el aislamiento internacional de Israel.