Trump acepta cita directa con Putin sin condiciones

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Danang, Vietnam, el 11 de noviembre de 2017.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, confirmó ayer que se reunirá con Vladimir Putin, incluso si el presidente ruso no se encuentra con el líder ucraniano Volodimir Zelenski. “No, no lo necesita. No”, respondió cuando se le preguntó si ese encuentro era condición para un diálogo entre Moscú y Washington.

La declaración ocurre tras el anuncio de Putin sobre una posible reunión la próxima semana, quizá en Emiratos Árabes Unidos, aunque la Casa Blanca aún afina detalles. La secretaria de prensa Karoline Leavitt indicó que la decisión final depende de avances para frenar la guerra en Ucrania. “Dependerá de él. Veremos qué tiene que decir”, reiteró el magnate al ser cuestionado sobre si el plazo de este viernes para imponer nuevas sanciones sigue vigente.

El Dato: El Kremlin ha dicho que Putin y Zelenski sólo deberían reunirse cuando esté cerca de alcanzarse un acuerdo negociado por sus delegaciones.

En tanto, el asesor del Kremlin Yuri Ushakov señaló que se prepara una reunión bilateral “exitosa y productiva” con Trump, descartó que la inclusión de Zelenski haya sido “específicamente discutida”. El propio Putin evitó comprometerse a reunirse con el presidente de Ucrania y dijo que “ciertas condiciones” deben cumplirse antes de considerar ese acercamiento.

Desde Kiev, Zelenski reaccionó con diplomacia. Afirmó que Europa debe involucrarse en cualquier acuerdo, dado que “la guerra ocurre en su continente” y Ucrania ya negocia su adhesión a la Unión Europea. Sostuvo conversaciones con líderes de Alemania, Francia y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En sus redes sociales, reiteró la necesidad de un alto al fuego y garantías de seguridad a largo plazo.

Zelenski también advirtió que, pese a las presiones públicas de Trump a Putin, los ataques rusos continúan. Un bombardeo en Dnipro, el miércoles pasado, dejó cuatro muertos y ocho heridos. Mientras tanto, en Moscú, Kirill Dmitriev, director del fondo soberano de Rusia, celebró que la posible cumbre “permitirá transmitir claramente la posición de Moscú”, y anticipó que se discutirán temas económicos y de inversión conjunta, como tierras raras.

70 por ciento de los ucranianos apoyan un acuerdo de paz

La reunión propuesta sería la primera entre líderes de Estados Unidos y Rusia desde 2021, cuando Joe Biden y Putin se encontraron en Ginebra. La posibilidad de un nuevo encuentro genera preocupación en Ucrania, donde analistas como Mykola Bielieskov, del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos, advirtieron que una cumbre sin condiciones previas podría enviar un mensaje erróneo: “Rusia parecerá salir del aislamiento sin ofrecer concesiones”.

Por su parte, una encuesta de Gallup publicada ayer reveló un cambio drástico en la opinión pública ucraniana: alrededor del 70% de los encuestados apoyan ahora la negociación de un acuerdo de paz, frente al 75% que en 2022 apostaba por combatir hasta la victoria. El sondeo incluyó a mayores de 15 años, pero excluyó regiones bajo control ruso, aproximadamente el 10% del país.

En las calles de Kiev, las reacciones eran mixtas. Ruslan Prindun opinó que “las negociaciones son necesarias”, mientras que Lyudmila Kostrova acusó a Putin de fingir voluntad diplomática sólo para evitar sanciones: “No está interesado en terminar la guerra”. Volodimir Tasak, por su parte, fue tajante: “Zelenski está siendo expulsado del proceso”.

Mientras que desde el Kremlin, el bloguero pro-guerra Yuri Podolyaka celebró que “Putin ha metido a Trump en un carrusel de negociaciones”, calificó la maniobra como un “juego diplomático magistral”.