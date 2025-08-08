Washington quiere excluir a indocumentados de censo

Maletín de un censista de EU, el 11 de agosto de 2020.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al Departamento de Comercio modificar cómo la Oficina del Censo recopila datos, con el objetivo de excluir del conteo a inmigrantes en situación irregular.

El anuncio fue hecho a través de su red Truth Social, donde también sugirió que el censo refleje resultados de las elecciones de 2024, lo que genera preocupaciones por su intento de politizar un ejercicio técnico que define la distribución del poder y fondos federales.

Expertos advierten que el magnate no puede ordenar unilateralmente un nuevo censo, ya que requeriría cambiar la ley vigente y aprobación del Congreso.

La última vez que intentó incorporar una pregunta sobre ciudadanía en 2020, la Corte Suprema lo bloqueó.

El cambio afectaría la redistribución de distritos y los recursos destinados a estados.

Además, tendría consecuencias legales, ya que la Constitución establece que el censo debe contar a todas las personas.