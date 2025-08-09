Alemania cierra envío de armamento a Israel

La presión internacional contra Israel se intensificó ayer de las potencias y tradicionales aliados de ese país, con críticas al anuncio israelí de ampliar la ofensiva en el enclave y tomar el control total de la Ciudad de Gaza, lo que avivó los temores por los civiles palestinos en medio de la creciente conmoción por los reportes de hambruna y por los rehenes israelíes que aún se encuentran en el enclave.

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, anunció ayer que su país no autorizará ninguna exportación de material militar que pueda ser utilizado en Gaza “hasta nuevo aviso”.

El Dato: Según la ONU, el 88% del enclave está sometido ya a órdenes de desplazamiento forzoso o se ha convertido en un área militarizada israelí, que controla 75% del territorio.

En un comunicado, dijo que el plan aprobado por el gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, no permite comprender cómo Israel pretende alcanzar los objetivos de desarmar a Hamas, lograr la liberación de los rehenes y emprender rápidamente negociaciones para un alto al fuego.

En respuesta, el premier habló con Merz a quien dijo sentirse “decepcionado” por la decisión, pues “en lugar de apoyar la guerra justa de Israel contra Hamas, que llevó a cabo el ataque más horrible contra el pueblo judío desde el Holocausto, Alemania recompensa el terrorismo de Hamas con un embargo de armas a Israel”.

En la misma línea, el Gobierno neerlandés retiró tres licencias que ya había concedido para la exportación de piezas de barcos militares a Israel por el “riesgo de uso final no deseado” contra en Gaza, y “debido al empeoramiento de la situación” en la Franja, donde la crisis humanitaria se ha visto aún más agravada por el hambre y la desnutrición.

98 niños muertos por desnutrición en la Franja de Gaza

A su vez, Francia condenó “enérgicamente” el plan israelí para expandir sus operaciones militares en la Franja y alertó que “agravaría una situación ya catastrófica” y no permitirá la liberación de los rehenes o el desarme de Hamas.

En tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, alertó de que la decisión de expandir la ofensiva en la Franja y tomar la Ciudad de Gaza “marca una peligrosa escalada” que pondrá “aún más en peligro” a los civiles en el enclave, incluidos los rehenes secuestrados el 7 de octubre de 2023.

A su vez, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió a Israel deter su plan pues, de lo contario, violaría el derecho internacional y podrían causar más muertes y desplazamientos forzados. En ese contexto, el Consejo de Seguridad de la ONU anunció que este sábado celebrará una reunión de urgencia para tratar la situación en el enclave.

Desde Londres, el primer ministro británico, Keir Starmer, calificó este viernes de “errónea” la decisión e instó a Netanyahu que “reconsidere de inmediato” la medida.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, culpó al presidente de Francia, Emmanuel Macron, de haber frustrado las negociaciones con Hamas para alcanzar un alto el fuego en la Franja con su decisión de reconocer a Palestina como Estado.

“Las conversaciones con Hamás fracasaron el día que Macron tomó la decisión unilateral de reconocer al Estado palestino”, declaró en entrevista con la cadena EWTN.

El jefe de la diplomacia estadounidense añadió que, tras el anuncio de Francia, “otros países” —en alusión al Reino Unido— comunicaron que también reconocerán a Palestina en septiembre si no se logra un alto el fuego, lo que, según Rubio, llevó a Hamas a concluir que les conviene más no llegar a un acuerdo.

“Estos mensajes, que para ellos fueron un gesto simbólico importante, han complicado la posibilidad de alcanzar la paz y cerrar un acuerdo con Hamás”, denunció.

Mientras crece la presión, también se intensifica el drama humano. Autoridades de salud de Gaza indicaron que los muertos por desnutrición en el enclave desde el inicio de la ofensiva israelí suman 201, de los cuales, 98 son menores.