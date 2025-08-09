Tiroteo entre campus y CDC deja dos muertos

Un hombre abrió fuego afuera de la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en Atlanta ayer, dejando impactos de bala en las ventanas a lo largo del extenso campus y matando a un agente de policía antes de ser encontrado muerto en un edificio cercano.

El ataque, que se desarrolló cerca del campus adyacente de la Universidad Emory, provocó una respuesta masiva de la policía, pero no se reportaron más heridos.

Al menos cuatro edificios de los CDC, donde miles de personas trabajan en investigaciones críticas sobre enfermedades, fueron alcanzados por las balas.

El atacante fue encontrado en el segundo piso de un edificio al otro lado de la calle del campus de los CDC y murió en el lugar, dijo el jefe de policía de Atlanta, Darin Schierbaum. Añadió que “no sabemos en este momento si fue por parte de los agentes o si fue autoinfligido”.

El tirador estaba armado con un arma larga, y las autoridades recuperaron otras tres armas de fuego en el lugar, según un funcionario policial que habló bajo condición de anonimato.

El móvil del atacante aún no se conoce en esta etapa temprana de la investigación, dijo el alcalde de Atlanta, Andre Dickens.

El agente fallecido fue identificado como David Rose por el Departamento de Policía del Condado DeKalb en una publicación de Facebook. Ningún empleado o visitante de los CDC resultó herido, informó Monarez.