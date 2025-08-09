Trump y Putin se reunirán el 15 de agosto

El presidente Trump estrecha la mano de su homólogo ruso, en reunión celebrada en Finlandia, en 2018

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que se reunirá el próximo viernes con el mandatario ruso, Vladímir Putin, en Alaska para discutir el fin de la guerra en Ucrania, un posible hito después de expresar frustración durante semanas por la falta de avances para detener los combates.

Ante periodistas en la Casa Blanca, Trump se negó a decir exactamente cuándo o dónde se reuniría con Putin, pero que planeaba anunciar una ubicación pronto. Más tarde, en redes sociales, anunció lo que llamó una “reunión muy esperada” que ocurriría el 15 de agosto en Alaska. El Kremlin aún no ha confirmado los detalles.

“La tan esperada reunión entre mi persona y el presidente Vladimir Putin, de Rusia, se llevará a cabo el próximo viernes en el gran estado de Alaska”, dijo en su cuenta de Truth Social.

El Tip: Putin habló por teléfono ayer con el presidente chino Xi Jinping. Según el Kremlin Xi “expresó su apoyo para la resolución de la crisis ucraniana a largo plazo”.

El republicano indicó temprano que su reunión con el presidente ruso podría ocurrir antes de cualquier discusión con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

De llevarse a cabo, sería la primera cumbre entre EU y Rusia desde 2021, cuando Joe Biden se reunió con Putin en Ginebra. También sería un hito significativo para Trump poner fin a la guerra, aunque no hay garantía de que detenga los combates.

También dijo que un acuerdo de paz probablemente significaría que “habrá algún intercambio de territorios” entre Ucrania y Rusia, pero no proporcionó más detalles: “Nada fácil. Pero vamos a recuperar algo. Vamos a hacer algunos cambios. Habrá algún intercambio de territorios, para el beneficio de ambos”.

Cuestionado sobre si esta era la última oportunidad para lograr un acuerdo de paz importante, Trump dijo: “No me gusta usar el término última oportunidad”.

Exasperado porque Putin no atendió sus llamados para detener sus ataques a Ucrania, Trump adelantó hace casi dos semanas su ultimátum para imponer sanciones adicionales a Rusia e introducir aranceles contra los países que compran petróleo ruso si el Kremlin no avanzaba hacia un acuerdo. La fecha límite era ayer.