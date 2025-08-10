Netanyahu promete ‘completar el trabajo’ contra Hamás; detalla ofensiva contra sus últimos bastiones en Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este domingo que la única opción de su país es “completar el trabajo” y derrotar a Hamás, ante la negativa del grupo palestino a deponer las armas, por lo cual ha anunciado una ofensiva militar más extensa en Gaza.

El gobierno israelí aprobó el pasado viernes un nuevo plan de ofensiva que busca tomar los dos bastiones que permanecen bajo control del movimiento islamista en la ciudad de Gaza y en los campamentos de desplazados de la costa central.

En una rueda de prensa con medios internacionales en Jerusalén, Netanyahu precisó que la estrategia incluye la ocupación de la ciudad de Gaza, el mayor centro urbano del enclave, así como la intervención en campamentos centrales como los de Al Mauasi, previamente designados como “zona segura” por Israel.

No detalló si todos los campamentos de esa zona serán incluidos en la operación, pero señaló que se establecerán nuevas áreas seguras donde se distribuirán agua, alimentos y atención médica.

El primer ministro aseguró que las órdenes de evacuación para estas áreas se implementarán antes del avance militar. Fuentes cercanas a la operación indicaron que, si se inicia de inmediato, el desplazamiento de más de un millón de palestinos podría completarse en octubre, aunque Netanyahu manifestó que el plazo podría ser de solo semanas, pues recordó que en Rafá, al sur de Gaza, la ocupación tomó entre seis y ocho días.

El plan, que ha generado críticas tanto internas como internacionales, contempla la desmilitarización de Hamás, su expulsión de las instituciones de gobierno en Gaza y el establecimiento de una “autoridad civil” que no sería la Autoridad Palestina. Netanyahu sostuvo que cuenta con respaldo privado de algunos líderes europeos, aunque admitió que “sucumben a la presión” pública.

En cuanto a la situación humanitaria, el primer ministro reiteró que no existe hambruna en Gaza y calificó las denuncias como parte de una “campaña de distorsión” de Hamás. Además, anunció que evalúa permitir el ingreso de prensa internacional para que observe las acciones del Ejército, en coordinación con Washington, como parte de una “ofensiva humanitaria” destinada a proteger a la población civil.

Netanyahu insistió en que el objetivo es concluir la guerra “en un plazo razonablemente corto”, aunque evitó dar fechas exactas. “Queremos poner fin a la guerra. Así es como la terminamos”, afirmó.

Información de Reuters y Europa Press.

