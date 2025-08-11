Accidente en aeropuerto de Kalispell, Montana: dos aviones se estrellan en la pista

Se registró un incendio tras el impacto en el aeropuerto de Kalispell en Montana

Un Socata TBM 700 se estrelló contra un Swearingen SX-300 desocupado tras de aterrizar en el aeropuerto de la ciudad de Kalispell en Montana alrededor de las 14:00 horas.

De acuerdo con las autoridades, al momento del accidente de este lunes, cuatro personas estaban a bordo. La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

El accidente ocurrió cuando una de las aeronaves presentó problemas en la pista, por lo que perdió el control, desviando su trayectoria y colisionando así con la otra aeronave que se encontraba detenida.

🚨🛬Small plane crashes at Kalispell City Airport

Initial reports indicate a small plane had an issue on the runway and crashed into another plane on the taxiway.



Flathead County Sheriff Brian Heino tells MTN that the extent of any injuries is not known at this time.#Montana… pic.twitter.com/JaLCQlBcdp — Chat News Hub (@chatnewshub) August 11, 2025

Al choque le siguió un incendio que fue rápidamente atendido por bomberos de la zona. Además al lugar arribó personal del Departamento de Policía de Kalispell y la Oficina del Sheriff del Condado de Flathead.

Poco tiempo después del incidente se confirmó que no existían víctimas mortales del accidente, sin embargo se han reservado más detalles del caso.

Más accidentes aéreos

Apenas el 31 de julio pasado, un avión de combate F-35se estrelló cerca de la Estación Aérea Naval de Lemoore, en el centro de California, en donde el piloto logró sobrevivir al ser expulsado antes del incidente.

El 2 de julio de 2025 un avión Cessna 208B con quince personas a bordo se estrelló este miércoles en una zona boscosa del condado de Gloucester, Nueva Jersey, Estados Unidos.

Mientras que el 21 de abril de este mismo año un avión se incendió en el Aeropuerto Internacional de Orlando, Florida, por lo que se realizó la evacuación de casi 300 pasajeros y tripulantes hacia la pista de aterrizaje a través de toboganes de seguridad.

🚨 BREAKING: A plane has just crashed into another plane at Kalispell Airport in Montana, creating a massive fireball, per KOAX



No word on casuaIties yet, but a MAJOR rescue operation is underway.



Pray for the occupants of each plane 🙏🏻 pic.twitter.com/Ej4Eq1Du8y — Nick Sortor (@nicksortor) August 11, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT