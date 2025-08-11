Tiroteo en estacionamiento de Target en Austin deja tres muertos

Un tiroteo registrado en el estacionamiento de una tienda Target en Austin, Texas, dejó un saldo de tres personas muertas, entre ellas un menor de edad, además de un herido leve.

La jefa de policía de Austin, Lisa Davis, informó que el presunto agresor es un hombre de unos 30 años con antecedentes de salud mental. Hasta el momento, las autoridades continúan investigando el motivo del ataque.

De acuerdo con el reporte policial, el tiroteo ocurrió alrededor de las 14:15 horas, cuando agentes acudieron al lugar y encontraron a tres personas baleadas en el estacionamiento. Se presume que una de las víctimas era el dueño del vehículo que el atacante robó para huir.

El sospechoso escapó en ese auto, pero tras destrozarlo, robó otro en un concesionario. Finalmente fue localizado y detenido a unos 32 kilómetros al sur de Austin, donde los agentes utilizaron un Taser para someterlo.

Due to the active crime scene at the Target on Research Boulevard, vehicles in the parking lot cannot be released until the initial investigation is complete. Please arrange alternate transportation home. We will share an update as soon as it is safe to retrieve your vehicle. https://t.co/AxjG6z509p — Austin Police Department (@Austin_Police) August 11, 2025

En el lugar del ataque, un adulto y un menor de edad fueron declarados muertos, mientras que otra persona adulta falleció posteriormente en el hospital, según confirmaron los Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Austin-Travis.

El incidente se produjo en plena temporada de compras de regreso a clases, lo que generó conmoción entre compradores y empleados.

La cadena Target expresó su pesar a través de un comunicado:

“Nuestros corazones están con las familias y seres queridos de aquellos que perdieron la vida, nuestro equipo en Austin y todos aquellos afectados por esta tragedia”.

Las autoridades mantienen la investigación abierta para esclarecer las causas del ataque y determinar los cargos que enfrentará el detenido.

BREAKING: The suspect in the Target shooting allegedly hijacked a vehicle in the Target parking lot and crashed in an office complex parking lot at MoPac & Anderson Lane, according to APD. The suspect then reportedly stole another vehicle and headed to South Austin. @cbsaustin pic.twitter.com/LGQlv773k9 — Bettie Cross (@BettieCrossTV) August 11, 2025

