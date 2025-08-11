Trump va por sacar de la ciudad a los sin hogar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió ayer que las personas sin hogar abandonen de inmediato Washington D.C., prometiendo reubicarlas “lejos del Capitolio” y encarcelar a delincuentes. Por su parte, la alcaldesa Muriel Bowser respondió que la ciudad no vive un repunte delictivo y que el crimen violento está en su nivel más bajo en 30 años.

El magnate publicó en Truth Social fotos de campamentos y basura cerca de la Casa Blanca, y anunció una conferencia para detallar su plan. La Casa Blanca no explicó qué autoridad legal permitiría el desalojo, pues el presidente sólo controla terrenos federales.

De acuerdo con Community Partnership, unas 800 personas duermen en la calle y más de 3 mil en refugios. Bowser destacó que la delincuencia violenta bajó 26% en 2025. Para que Trump asuma control total de la ciudad, el Congreso tendría que revocar la ley de autogobierno vigente desde 1973, que otorga a los residentes derecho a elegir a sus autoridades locales.