Ucrania y UE en alerta ante la reunión de Trump-Putin

El líder ucraniano, Volodimir Zelenski, recibió ayer un respaldo diplomático de Europa y la OTAN, justo antes de la esperada cumbre entre Rusia y Estados Unidos, que se realizará el 15 de agosto en Alaska. Este encuentro bilateral, anunciado por el presidente Donald Trump, encendió las alarmas en Kiev y sus aliados, pues temen que el mandatario estadounidense y Vladimir Putin puedan intentar cerrar un acuerdo que deje a Ucrania al margen y le obligue a ceder territorio tras tres años y medio de conflicto.

Trump, que durante semanas advirtió sobre la posibilidad de imponer nuevas sanciones a Rusia para detener la guerra, confirmó que sostendrá la reunión con Putin, aunque señaló que está abierto a la asistencia de Zelenski, pero por ahora sólo se prepara la cita bilateral. Esta postura generó desconfianza en Ucrania, que insistió en que cualquier acuerdo debe incluir su participación directa para ser legítimo y viable. “Los ucranianos no entregarán sus tierras a los ocupantes”, afirmó Zelenski.

El Dato: El líder ucraniano, Volodimir Zelenski agradeció el respaldo internacional y reiteró que el fin del conflicto debe ser “justo” y conjunto con Ucrania para que sea sostenible.

Por su parte, la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, destacó ayer que EU tiene el poder para obligar a Rusia a negociar seriamente, pero advirtió que la UE y Ucrania deben estar incluidos en las conversaciones. “Éste es un asunto que afecta la seguridad europea y ucraniana”, puntualizó.

A su vez, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reforzó esta posición al declarar que la cumbre servirá para medir la seriedad de Putin en cuanto a poner fin a la guerra, enfatizó que “Ucrania debe decidir su propio futuro geopolítico como nación soberana”. Rutte aclaró que, aunque Rusia controla cerca de una quinta parte del territorio ucraniano, incluidas las regiones de Crimea, Luhansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia, cualquier acuerdo no debe legalizar formalmente la anexión rusa.

1,500 Kilómetros cuadrados cedería Rusia para ganar 7 mil más

Los temores sobre la posibilidad de que Trump y Putin acuerden un intercambio territorial en detrimento de Ucrania se profundizaron cuando el magnate señaló que el pacto podría implicar concesiones de ambos lados, sin precisar detalles. Esta versión coincide con un análisis pro-Kremlin que sugiere que Rusia estaría dispuesta a ceder 1,500 kilómetros cuadrados para ganar 7 mil más, aunque no se ha presentado evidencia concreta para respaldar esa cifra.

A su vez, Alemania advirtió a la Casa Blanca sobre el rechazo absoluto a cualquier decisión que discuta temas territoriales sin la participación de Ucrania y Europa. El canciller alemán Friedrich Merz enfatizó que no aceptarán un arreglo que ignore a las partes directamente afectadas y expresó la esperanza de un avance real en la próxima cumbre.