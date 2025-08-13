EU impulsa ambicioso sistema antimisiles

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó ayer diapositivas del ambicioso sistema de defensa antimisiles Golden Dome, inspirado en el Iron Dome de Israel, pero de mayor escala, para proteger todo el territorio estadounidense.

El proyecto contempla cuatro capas de defensa: una en el espacio para detección y seguimiento, y tres terrestres con interceptores, radares y potenciales láseres.

Con un costo estimado de 175 mil millones de dólares y fecha objetivo a 2028, el plan prevé 11 baterías de corto alcance distribuidas en Estados Unidos continental, Alaska y Hawái, además de una nueva base en el Medio Oeste para interceptores de próxima generación.

El Congreso ya asignó 25 mil millones de dólares y la propuesta de presupuesto 2026 incluye otros 45.3 mil millones. En tanto, las empresas Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX y Boeing figuran como contratistas clave, mientras que SpaceX quedó fuera de las diapositivas oficiales.