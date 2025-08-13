Liberar a todos los rehenes en acuerdo único, pretende Israel

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dejó entrever que las negociaciones para un alto al fuego en Gaza se encaminan hacia un acuerdo único que contemple la liberación simultánea de todos los rehenes aún en manos de Hamas. La propuesta, respaldada por mediadores de Egipto y Qatar, busca intercambiar esa liberación por un cese de hostilidades permanente y la retirada total de las fuerzas israelíes del territorio.

Las conversaciones indirectas se habían estancado el mes pasado, pero ayer el líder de Hamas, Khalil Al-Hayya, llegó a El Cairo, señal de que la vía diplomática sigue abierta tras 22 meses de guerra.

Actualmente, 50 rehenes permanecen cautivos desde el ataque del 7 de octubre de 2023, de los cuales Israel estima que unos 20 continúan con vida.

El Dato: Las negociaciones en El Cairo se perfilan como una última oportunidad para frenar la escalada militar y atender la crisis humanitaria que alcanza niveles “inimaginables”.

Netanyahu descartó un acuerdo parcial, aseguró “los quiero a todos”, en referencia a los rehenes. Reiteró que la guerra sólo concluirá cuando Hamas sea derrotado y todos los cautivos regresen, manteniendo Israel un control de seguridad indefinido sobre Gaza. Por su parte, Hamas condiciona cualquier liberación a la excarcelación de prisioneros palestinos, la retirada israelí y un alto al fuego permanente.

Mientras tanto, la ONU advirtió que el hambre y la desnutrición en Gaza han alcanzado niveles sin precedentes desde el inicio del conflicto. En las últimas 24 horas, cinco personas, entre ellas dos niños, murieron por causas relacionadas con la desnutrición, lo que eleva a 227 el número de fallecidos por esta causa desde octubre de 2023.

El Programa Mundial de Alimentos denunció que la ayuda que entra en el enclave es insuficiente, mientras persisten obstáculos impuestos por las autoridades israelíes. A ello se suma la devastación causada por la ofensiva militar, que ha desplazado a más de dos millones de personas y dejado más de 61 mil muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza.

La presión internacional también aumenta. Cancilleres de 24 países pidieron a Israel permitir el ingreso sin restricciones de asistencia humanitaria, mientras en el interior del país crecen las críticas por el riesgo que las operaciones militares representan para los rehenes.

Asimismo, de acuerdo con un informe dirigido al Consejo de Seguridad, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió a Israel y Rusia que podrían ser incluidos en la lista de perpetradores de violencia sexual en conflictos armados. Señaló “información creíble” sobre violaciones, violencia genital y desnudez forzada contra palestinos detenidos, acusaciones que Israel rechazó como “infundadas”.

A su vez, fuentes diplomáticas confirmaron que Israel mantiene conversaciones con Sudán del Sur para reasentar a palestinos de Gaza como parte de un plan que Netanyahu describe como “migración voluntaria”, inspirado en una propuesta del presidente de EU, Donald Trump. Organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por el traslado de civiles desde un territorio devastado a otro marcado por la guerra.