Transferencia de capos mexicanos a EU, muestra de esfuerzo ‘histórico’ de Trump: Pam Bondi

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, afirmó que el traslado de 26 líderes y operadores de los cárteles del narcotráfico desde México, es una muestra de los esfuerzos del presidente Donald Trump para desmantelar a las organizaciones terroristas.

En un comunicado, la funcionaria aseguró que esas personas han contribuido a llevar violencia y drogas a los Estados Unidos, por lo cual agradeció la colaboración del gabinete de seguridad de México.

“Hoy se muestra el ejemplo más reciente de los esfuerzos históricos de la administración Trump para desmantelar cárteles y Organizaciones Terroristas Extranjeras.

“Estos 26 hombres han contribuido a traer violencia y drogas a EU; bajo la supervisión de este Departamento de Justicia, enfrentarán graves consecuencias por sus crímenes contra este país. Agradecemos al equipo de Seguridad Nacional de México su colaboración en este asunto”, añadió.

Bondi detalló la lista de los principales capos transferidos por México a prisiones estadounidenses, entre ellos Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, fundador de La Familia Michoacana; Abigael González Valencia, líder de “Los Cuinis”, así como Juan Carlos Félix Gastelum, alias “El Chavo Félix”, yerno de Ismael “El Mayo” Zambada.

La lista de líderes y operadores incluye a miembros destacados de cárteles como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Noreste (antes Los Zetas), y La Familia Michoacana, y que junto otros tres grupos son considerados por EU como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

