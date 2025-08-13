Víctima desarma a ladrón y le dispara en medio de un intento de asalto en Sao Paulo

Un intento de robo en una avenida de Sao Paulo terminó cuando la víctima logró desarmar al asaltante y dispararle.

Un intento de robo a plena luz del día en una de las avenidas más transitadas de Sao Paulo tomó un giro inesperado cuando la víctima logró desarmar al asaltante y dispararle con su propia arma, provocando que el delincuente huyera herido del lugar.

El hecho ocurrió la tarde del martes, cuando un hombre de 27 años, que viajaba junto a su hermana en un vehículo detenido en el tráfico, fue abordado por un individuo armado que se desplazaba en motocicleta. Según testigos, el asaltante intentó intimidar al conductor con un arma de fuego, sin imaginar que su víctima reaccionaría con rapidez.

Durante un momento de descuido, el conductor logró forcejear con el agresor y arrebatarle el arma, disparando al menos tres veces y dejando al delincuente herido. El atacante escapó a pie, dejando atrás su motocicleta, mientras que el conductor permaneció en el sitio.

El incidente fue captado en video

Varios testigos que presenciaron la escena desde otros vehículos grabaron los hechos con sus teléfonos celulares. Los videos, que ya circulan en redes sociales, muestran el momento exacto del enfrentamiento y la posterior huida del delincuente, visiblemente herido.

Autoridades investigan y buscan al sospechoso

La policía local ya analiza las grabaciones como parte de una investigación abierta por intento de robo con violencia. Hasta el momento, el ladrón no ha sido identificado formalmente, aunque las autoridades confían en que los videos y la motocicleta abandonada en el lugar proporcionen pistas clave para dar con su paradero.

El caso ha generado debate en redes sociales sobre el creciente nivel de inseguridad en Sao Paulo y el derecho a la legítima defensa. Aunque el conductor no fue detenido, se espera que rinda declaración en los próximos días para esclarecer los hechos.

