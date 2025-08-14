Israel reitera plan de salida de palestinos del enclave

La Franja de Gaza volvió a registrar un alto número de víctimas civiles ayer, cuando disparos israelíes mataron al menos a 25 personas que buscaban asistencia alimentaria, según autoridades sanitarias locales y testigos. El ataque coincidió con nuevas declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien reafirmó su propuesta de “migración voluntaria” de los palestinos, medida que sus críticos consideran un intento de limpieza étnica.

Netanyahu defendió en una entrevista televisiva que quienes lo deseen puedan salir de las zonas de combate o incluso del territorio, insistiendo en que “no se trata de expulsarlos, sino de permitirles irse”. Su planteamiento se alinea con la visión del presidente estadounidense Donald Trump de reubicar a parte de la población de Gaza, estimada en más de dos millones de personas.

El Dato: El ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, dijo que El Cairo todavía trata de avanzar con una propuesta anterior de un cese al fuego inicial de 60 días.

En cuanto a los ataques israelíes, testigos relataron que parte de las muertes ocurrieron en la zona de Teina, a pocos kilómetros de un centro de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos e Israel como alternativa a la ONU. En otro punto del enclave, cinco personas murieron en el corredor de Netzarim bajo circunstancias similares. El Ministerio de Salud de Gaza reportó también seis fallecimientos cerca del corredor Morag.

Mientras tanto, en El Cairo, funcionarios egipcios y representantes de Hamas retomaron conversaciones para un alto al fuego, aunque Israel descartó enviar negociadores. Las discusiones incluyen la propuesta de un cese inicial de 60 días, liberación parcial de rehenes y entrada de ayuda humanitaria, antes de abordar una tregua permanente. Hamas exige la retirada israelí y el fin total de la ofensiva para entregar a los cautivos.

123 personas murieron en las últimas 24 horas en la Franja de Gaza

En el plano diplomático, Sudán del Sur desmintió versiones sobre negociaciones con Israel para recibir a palestinos desplazados. El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó tales afirmaciones como “infundadas” y reiteró que no forman parte de su política oficial. Associated Press había informado que Estados Unidos e Israel exploraban opciones de reasentamiento en varios países del este de África, extremo rechazado por otras naciones como Somalia y Somalilandia.

En tanto, la propuesta francesa de desplegar una fuerza internacional bajo mandato de la ONU en Gaza recibió respaldo de España, que la considera una herramienta viable para estabilizar la región y avanzar hacia una solución de dos Estados. Sin embargo, la iniciativa aún requiere aprobación del Consejo de Seguridad.

Más de 61 mil palestinos han muerto desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, casi la mitad de ellos mujeres y menores. La guerra, marcada por desplazamientos masivos, destrucción de infraestructura y bloqueo de suministros, sigue sin un horizonte claro de finalización, con la población atrapada entre la escalada militar y un estancamiento político que impide la llegada de alivio humanitario sostenido.