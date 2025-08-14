Trump busca control federal permanente en Washington, DC

Vehículos con agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en el barrio de Petworth, ayer.

El presidente Donald Trump anunció ayer su intención de solicitar al Congreso un control federal más permanente sobre la fuerza policial de Washington, D.C., en medio de su esfuerzo por intensificar la lucha contra el crimen en la capital estadounidense. Actualmente, su autoridad para supervisar la policía local expira en 30 días, lo que requeriría la intervención legislativa para su extensión.

A principios de esta semana, Trump declaró una emergencia de seguridad pública que permitió desplegar a la Guardia Nacional en las calles de la capital y poner temporalmente bajo control federal al departamento de policía. La medida incluyó más de 1,450 agentes federales y miembros de la Guardia Nacional, con operativos que llevaron a cabo 43 arrestos durante la noche del martes pasado, casi el doble que la noche anterior, incluyendo cargos por homicidio, narcóticos, posesión de armas de fuego y detenciones de inmigrantes indocumentados. Desde el inicio de las operaciones, se han registrado más de 100 arrestos y 24 armas de fuego incautadas.

El Tip: En Washington, Trump enfatiza que sus medidas buscan restaurar la seguridad con un modelo de operación policial federal que se extendería más allá de la capital.

Durante un evento en el Kennedy Center, Trump declaró que pedirá al Congreso extender la autorización de control “a largo plazo”, con el argumento que 30 días no son suficientes. Además, adelantó que solicitará fondos adicionales para mejorar la infraestructura de la ciudad, reparar calles, parques y retirar grafitis, prometiendo un Washington “libre de delitos” y un ejemplo para el país.

“Combatir la delincuencia es positivo. Tenemos que explicar que vamos a combatirla”, afirmó el mandatario. Aseguró que su objetivo es convertir la capital en un modelo de seguridad, pese a que las estadísticas oficiales muestran una disminución del crimen violento en los últimos dos años. El magnate ha calificado de “crisis criminal” la situación, aunque líderes locales han cuestionado esta descripción.

100 arrestos desde la semana pasada se han realizado en la capital

El despliegue de federales incluyó 750 oficiales de la policía metropolitana, uniformados y patrullas anticrimen.