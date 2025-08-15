Estados Unidos invertirá 750 mdd en planta en Texas para combatir el gusano barrenador

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) destinará alrededor de 750 millones de dólares para construir una planta de producción de moscas estériles en Texas, con el propósito de combatir la plaga del gusano barrenador del Nuevo Mundo.

La titular de la dependencia, Brooke Rollins, confirmó lo anterior, luego de expresar su preocupación por el riesgo de que el gusano barrenador infeste a la cabaña estadounidense después de que la plaga se desplazó desde México hacia la frontera con Estados Unidos.

Dicha planta de producción estará en Edinburg, Texas, junto a la instalación de dispersión de moscas estériles ya anunciada en la base aérea de Moore, con capacidad de producir 300 millones de insectos a la semana.

“Es un movimiento táctico que garantiza que estamos preparados y no sólo reaccionamos”, expuso la secretaria de Agricultura estadounidense, durante una conferencia de prensa acompañada del gobernador tejano Greg Abbott, donde no precisó la fecha de apertura de la planta.

Rollins mencionó que el Departamento de Agricultura gastará otros 100 millones de dólares en tecnologías para combatir el gusano barrenador del ganado mientras se construye la instalación.

El gobierno de Estados Unidos detuvo las importaciones de ganado de México en julio para mantener alejada la plaga. También invirtió millones en la creación de una nueva planta de producción de moscas estériles en Metapa de Domínguez, Chiapas, en México, pero tardará cerca de un año en entrar en funcionamiento.

“Todos los estadounidenses deberían estar preocupados, pero sin duda son Texas y nuestros estados fronterizos y productores de ganado los que están en primera línea todos los días”, concluyó Brooke Rollins.

