Trump y Putin coinciden en ‘gran avance’ en conversaciones en Alaska sobre Ucrania

Vladimir Putin y Donald Trump en la conferencia de prensa al término de los diálogos en Alaska.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, coincidieron en que se alcanzaron grandes avances en las conversaciones de este viernes en Alaska, que estuvieron centradas en discutir un posible acuerdo de paz entre Moscú y Ucrania.

Después de una conversación que se extendió por casi tres horas entre los líderes y sus comitivas, Trump y Putin se dirigieron a la prensa, a la cual compartieron sus impresiones sobre las conversaciones de este viernes.

Vladimir Putin y Donald Trump estrechan la mano al final de la conferencia de prensa. ı Foto: Reuters

A propósito, Trump aseguró que fue una reunión “sumamente productiva”, pues “se acordaron muchos puntos y solo quedan unos pocos por discutir”. También, dijo que “aún no lo hemos logrado, pero es probable que lo hagamos pronto” , con lo cual habría referido a un alto el fuego entre Rusia y Ucrania.

TE RECOMENDAMOS: Refuerzan defensa contra plaga Estados Unidos invertirá 750 mdd en planta en Texas para combatir el gusano barrenador

“Hubo muchos, muchos puntos en los que estuvimos de acuerdo, la mayoría de ellos, diría yo, un par de grandes en los que no hemos llegado del todo, pero hemos avanzado”, dijo Trump a la prensa.

Vladimir Putin y Donald Trump en la conferencia de prensa al término de los diálogos en Alaska. ı Foto: Reuters

La conferencia de prensa terminó sin que Trump ni Putin anunciaran los acuerdos que habían alcanzado. Sin embargo, Trump informó que, después de esto, hablará con los integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), así como con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

En el mismo sentido, Vladimir Putin aseguró que la conversación de este viernes fue constructiva, incluso remarcó que el tema de Ucrania fue uno de los muchos asuntos que se abordaron entre los representantes de ambos gobiernos.

Vladimir Putin y Donald Trump en la conferencia de prensa al término de los diálogos en Alaska. ı Foto: Reuters

De esta forma, Putin remarcó que su país estaba “sinceramente interesado en poner fin al conflicto en Ucrania” y que “vemos el deseo de Trump de entender la esencia” del mismo.

Incluso, Putin remarcó que ha establecido buenos contactos con el presidente Trump, a pesar de un periodo difícil en la relación entre ambos países.

🇺🇸🇷🇺 | AHORA - REUNIÓN TRUMP-PUTIN: Trump: "Una reunión sumamente productiva: se acordaron muchos puntos, y solo quedan unos pocos. Aún no lo hemos logrado, pero es muy probable que lo hagamos. Solo quedan algunos puntos".

pic.twitter.com/7Aqz3WVVVq — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 15, 2025

Putin confió en que el resultado de estas conversaciones provoquen una reacción positiva de Ucrania y de Europa, y coincidió con Trump en que, probablemente, habrá siguientes encuentros sobre el mismo tema.

“Que la próxima vez sea en Moscú”, concluyó Putin, a lo que Trump respondió que “podría verlo suceder”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am