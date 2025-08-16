En Gaza, 1,760 muertos al buscar comida: ONU

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU informó que al menos mil 760 palestinos fueron asesinados por ataques israelíes mientras buscaban ayuda humanitaria, en particular alimentos, en un periodo de dos meses y medio, entre el 27 de mayo y el 13 de agosto.

De las víctimas, 994 perdieron la vida en las inmediaciones de los puntos de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza, entidad militarizada gestionada por Israel y financiada por Estados Unidos. Otras 766, incluyendo mujeres y niños, murieron en ataques a lo largo de las rutas que conducen a esos centros.

* 17 personas murieron el jueves mientras buscaban ayuda

“Estos ataques agravan la hambruna y violan el derecho internacional. Instamos al Ejército israelí a que ponga fin de inmediato a tales ataques”, señaló.

El organismo también dio a conocer datos “extremadamente perturbadores” sobre miles de heridos tratando de conseguir comida en la Franja, y reclamó una vez más que Israel facilite la entrega de ayuda a la población palestina, que afronta una hambruna.

“Entre el 27 (de mayo) y el 8 de agosto, el hospital de campaña de la Cruz Roja en Rafah trató a más de cuatro mil 500 pacientes heridos, la mayoría de los cuales reportaron haber resultado heridos intentando alcanzar sitios de distribución de comida”, dijo en conferencia el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric.

“La gente también reportó lesiones en el aplastamiento de la multitud, o haber sido golpeada y robada por sus provisiones inmediatamente tras recibirlas”, dijo, y criticó que los palestinos estén siendo “asesinados y heridos” al buscar ayuda.

El funcionario denunció “los retrasos y otros impedimentos” en la entrega de ayuda, incluyendo “cuellos de botella en los puntos de almacenamiento”.