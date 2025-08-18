Hamas acepta propuesta de alto el fuego en Gaza; incluye liberación de rehenes israelíes

Hamas informó este lunes que aceptó una nueva propuesta de alto el fuego en Gaza, mediada por Egipto y Catar, en un intento por detener la ofensiva israelí sobre la Franja.

De acuerdo con agencias internacionales, el movimiento palestino comunicó a los mediadores que respalda un plan que retoma el 98 por ciento de la propuesta presentada en mayo por el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, a la que Israel había dado su visto bueno en un primer momento.

El borrador contempla un cese de hostilidades de 60 días y la liberación inicial de la mitad de los rehenes en manos de Hamas. Entre los primeros puntos se incluye la entrega de 10 rehenes vivos y los cuerpos de otros cautivos, a cambio de unos 150 prisioneros palestinos, principalmente con condenas largas o de cadena perpetua.

La propuesta también prevé un aumento significativo de ayuda humanitaria a Gaza, donde la ofensiva israelí ha dejado más de 61 mil muertos, de acuerdo con autoridades sanitarias palestinas.

El plan mantiene la posibilidad de ampliar el acuerdo hacia un alto el fuego permanente. Tras la primera fase, se abriría una segunda negociación para la liberación del resto de los cautivos y para discutir mecanismos de seguridad y gobernanza en la Franja.

Pese a la aceptación de Hamas, el gobierno israelí no ha confirmado cambios en su postura. Un funcionario citado por CNN señaló que Israel mantiene como condiciones la liberación de todos los rehenes, el desarme de Hamas y el control de seguridad en Gaza. El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró en un mensaje televisado que “Hamas está bajo una inmensa presión”, pero evitó pronunciarse sobre una eventual aceptación del plan.

En paralelo, cientos de miles de personas se manifestaron en Tel Aviv y otras ciudades de Israel para exigir un acuerdo que garantice la liberación de los rehenes. Las protestas, descritas por medios internacionales como de las más numerosas desde el inicio del conflicto, incluyeron bloqueos de carreteras y concentraciones en la Plaza de los Rehenes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am