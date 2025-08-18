Israel en paro por rehenes; ofensiva avanza en Gaza

Miles de israelíes participaron en una protesta nacional para exigir al primer ministro Benjamin Netanyahu un acuerdo con Hamas que permita liberar a los rehenes. Con banderas, tambores y fotografías de los cautivos, los manifestantes bloquearon carreteras en Jerusalén y Tel Aviv. Entre quienes acompañaron a las familias estuvo la actriz Gal Gadot. La policía detuvo a 38 personas tras choques con inconformes.

El Tip: Hamas señala que sólo liberará a rehenes si Israel pone fin a la guerra. Netanyahu dice que Hamas no se mantendrá en el poder.

Asimismo, Israel intensificó los bombardeos sobre la ciudad de Gaza y anunció el desplazamiento de miles de residentes al sur del enclave, decisión que Hamas calificó de “nueva ola de genocidio”. Naciones Unidas alertó que casi 500 mil personas están al borde de la hambruna y que uno de cada cinco niños padece desnutrición. En tanto, el Ministerio de Salud gazatí reportó más de 62 mil palestinos muertos desde octubre de 2023, mientras Netanyahu aseguró que sólo con la derrota de Hamas se podrá evitar una repetición del ataque del 7 de octubre.