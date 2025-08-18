Ucrania no recuperará Crimea y nunca podrá unirse a la OTAN: Trump

De cara a su reunión con Volodimir Zelenski y líderes europeos en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que, para poner fin a la guerra, Ucrania deberá aceptar algunas de las condiciones de Rusia.
A través de su plataforma Truth Social, el republicano sugirió que Ucrania deberá ceder Crimea, territorio que Rusia invadió y anexó ilegalmente ilegalmente en 2014; además, Kiev tampoco podrá unirse a la OTAN.
“El presidente Zelenski de Ucrania puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede seguir luchando", dijo Donald Trump, dos días después de su reunión con Vladimir Putin en Anchorage, Alaska.
Zelenski, por su parte, afirmó que “todos compartimos el firme deseo de poner fin a esta guerra de forma rápida y fiable”.
Continuó diciendo que “la paz debe ser duradera”, no como lo fue después de que Rusia se apoderara de Crimea y parte del Donbas hace ocho años, y “Putin simplemente la utilizó como trampolín para un nuevo ataque”.
Zelenski llegó a Washington D. C. este domingo, donde se reunirá con su homólogo estadounidense, quien a su vez conversará con líderes europeos, entre ellos:
- Emmanuel Macron, presidente de Francia
- Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea
- Keir Starmer, Primer Ministro del Reino Unido
- Friedrich Merz, canciller de Alemania
- Giorgia Meloni, Primera Ministra de Italia
- Mark Rutte, secretario general de la OTAN
La última vez que Volodimir Zelenski estuvo en la Oficina Oval fue reprendido por Donald Trump, y el vicepresidente J. D. Vance, quienes reclamaron al ucraniano que se estaba “jugando” la Tercera Guerra Mundial.
Pese al tenso encuentro y la abrupta cancelación de un acuerdo sobre minerales, Zelenski afirmó que Ucrania estaba lista para retomar el convenio.
