Norcorea amenaza con acelerar plan nuclear

Kim Jong-un visita un destructor de la clase Choe Hyon en C. del Norte, ayer.

El líder norcoreano Kim Jong Un arremetió ayer contra los ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos, los cuales calificó como una muestra de “voluntad de guerra” y prometió una rápida expansión de las capacidades nucleares de su país.

Durante una visita al puerto de Nampo, Kim inspeccionó el destructor Choe Hyon, de cinco mil toneladas, que es equipado con sistemas de ataque con capacidad nuclear. El anuncio coincidió con el inicio del ejercicio anual Ulchi Freedom Shield, de 11 días, que moviliza a más de 20 mil soldados para fortalecer la preparación defensiva de Seúl y Washington.

El Tip: Las tensiones en la península crecen, el presidente surcoreano Lee Jae Myung insiste en restaurar acuerdo militar de 2018.

Corea del Norte sostiene que estos entrenamientos son ensayos de invasión, mientras que sus rivales afirman que buscan contrarrestar la amenaza nuclear norcoreana y adaptarse a escenarios recientes como la guerra en Ucrania.

Kim destacó que la situación de seguridad exige “cambios radicales” en la estrategia militar del país. Además, reafirmó su intención de construir un tercer destructor para octubre, con lo cual avanza en la modernización naval pese a recientes fallas técnicas.