Bolsonaro pidió asilo político a Milei

La misiva fue hallada en el celular de Bolsonaro en febrero del año pasado, apenas dos días después de que le confiscaran el pasaporte

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el pasado 29 de julio.
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el pasado 29 de julio.
La Razón Online

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro redactó una carta dirigida al presidente argentino Javier Milei para solicitar asilo político, según informó ayer la policía federal. La misiva fue hallada en el celular de Bolsonaro en febrero del año pasado, apenas dos días después de que le confiscaran el pasaporte. No se ha confirmado si la carta llegó a Milei, y la oficina del presidente argentino no hizo comentarios.

El documento forma parte del informe policial que acusa a Bolsonaro y a su hijo Eduardo de colaborar en la interferencia de un proceso judicial por conspiración golpista, cuyo juicio está programado para septiembre. El expresidente está bajo arresto domiciliario desde principios de este mes, tras determinar la Corte Suprema que incumplió órdenes de restricción, que incluyen limitaciones en redes sociales. Eduardo Bolsonaro, congresista brasileño, se mudó a Estados Unidos y ha promovido la defensa de su padre ante autoridades de ese país.

Por su parte, el juez Alexandre de Moraes otorgó 48 horas a sus abogados para aclarar los reiterados incumplimientos y evaluar el riesgo de fuga.

