Netanyahu ordena “acortar” tiempos para tomar la ciudad de Gaza

El conflicto entre Israel y Hamas dio un giro determinante ayer, cuando el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó “acortar” los plazos de preparación de la ofensiva que busca tomar la ciudad de Gaza. En ese enclave urbano, considerado último bastión del grupo terrorista en el norte de la Franja, se refugian cerca de un millón de palestinos desplazados por la guerra que desde octubre de 2023 ha dejado una devastación sin precedentes.

La instrucción, comunicada por la Oficina del Primer Ministro, busca “derrotar a Hamas” y consolidar el control sobre la principal ciudad del territorio. El comunicado fue escueto y no precisó fechas, lo que abrió espacio a interpretaciones.

El Dato: La solución de dos Estados para el conflicto israelí-palestino que dura décadas prevé un Estado palestino en Jerusalén Oriental, Cisjordania y Gaza, que coexista con Israel.

Para analistas militares y diplomáticos, el mensaje responde tanto a la urgencia de asegurar objetivos estratégicos como a una maniobra de presión sobre Hamas y sobre la población civil, obligada a abandonar zonas que se convertirán en escenario de intensos combates.

TE RECOMENDAMOS: Transporta a más de 4 mil militares EU despliega escuadrón para cercar a Maduro

Israel controla ya cerca del 75% de la Franja, tras meses de incursiones terrestres y bombardeos. Sin embargo, la ciudad de Gaza conserva un valor simbólico y operativo: allí se concentra una compleja red de túneles subterráneos, centros de mando y parte de la infraestructura política y militar del grupo terrorista.

En tanto, el ejército israelí confirmó el inicio de las primeras fases del plan para adentrarse en la ciudad. “Las fuerzas de las FDI operan ya en las afueras de Gaza, mientras Hamas se reduce a una fuerza guerrillera magullada y debilitada”, señaló el portavoz militar, general de brigada Effie Defrin.

81 palestinos murieron ayer por ataques israelíes y hambruna

112 niños gazatíes han muerto por inanición desde 2023

Para sostener la ofensiva, el gobierno convocó a decenas de miles de reservistas, en lo que constituye uno de los mayores llamamientos en meses. La medida tiene un peso económico y social considerable en un país de menos de 10 millones de habitantes, y ocurre mientras persiste un debate interno sobre los costos de la guerra.

Un funcionario castrense explicó que algunos de los reservistas no serán desplegados hasta septiembre, lo que concede cierto margen a los mediadores internacionales que insisten en lograr un alto al fuego. Sin embargo, tras nuevos enfrentamientos en las inmediaciones de Khan Younis, el mensaje de Netanyahu fue inequívoco: acelerar la ofensiva y consolidar posiciones antes de que prospere cualquier negociación.

Por su parte, Hamas acusó a Netanyahu de bloquear un acuerdo de cese al fuego. En un comunicado difundido en Telegram, el grupo terrorista sostuvo que el premier “prefiere prolongar una guerra brutal contra civiles inocentes” en lugar de aceptar una tregua que, según los mediadores, incluiría la liberación de prisioneros palestinos y algunos de los rehenes israelíes aún en poder de la organización.

El Tip: Más de 62 mil palestinos han muerto en la guerra aérea y terrestre de Israel en Gaza, desde 2023. La mayoría mujeres y niños.

OCUPACIÓN ILEGAL. El ataque militar se acompaña de una decisión política que ha desatado críticas globales: la aprobación final del plan de asentamiento conocido como E1, impulsado por el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich. El proyecto, considerado ilegal bajo el derecho internacional, prevé dividir en dos la Cisjordania ocupada y separarla de Jerusalén Oriental, lo que para la diplomacia palestina significaría “borrar cualquier posibilidad de un Estado palestino”.

La ONU, Reino Unido y Alemania condenaron la iniciativa. El portavoz de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, advirtió que “hundirá la solución de dos Estados”, mientras el canciller británico, David Lammy, calificó el proyecto como “una flagrante violación del derecho internacional”. El gobierno alemán subrayó que los asentamientos “obstaculizan el fin de la ocupación y una solución negociada”.

Mientras que Netanyahu evitó pronunciarse sobre E1, aunque en intervenciones previas reiteró su convicción de impedir la creación de un Estado palestino. “Hace 25 años prometí asegurar nuestro control sobre esta tierra; hoy cumplimos ese compromiso”, dijo recientemente durante una visita a otro asentamiento en Cisjordania.

La perspectiva de un asalto a la ciudad de Gaza genera temor entre organismos internacionales y grupos humanitarios. Naciones Unidas alertó que la operación podría desencadenar un nuevo éxodo masivo en un territorio ya devastado. “Esto creará otro desplazamiento masivo de personas que han sido expulsadas una y otra vez desde que inició esta guerra”, declaró Stéphane Dujarric, portavoz de la ONU.

En tanto, Save the Children describió la situación como “apocalíptica” para los niños gazatíes, quienes sufren la destrucción de escuelas, hospitales y viviendas. La escasez de alimentos, agua potable y medicinas agrava una emergencia humanitaria que ha dejado a más de dos millones de personas al borde de la hambruna.

Dentro de Israel, las críticas también se intensifican. Familias de los rehenes supervivientes han encabezado manifestaciones en Tel Aviv para exigir un acuerdo inmediato, con el temor de que una ofensiva ponga en riesgo a los cautivos. Encuestas recientes muestran que un amplio sector de la sociedad israelí apoya un alto al fuego si se garantiza la liberación de los secuestrados.

Reservistas, por su parte, expresan cansancio tras meses de servicio continuo. Aseguran que la guerra se prolonga por motivos políticos más que por objetivos militares. “Incluso quienes no se oponen a la operación ya no quieren seguir: están agotados y preocupados por sus familias”, señaló un piloto retirado.

Mientras 27 palestinos murieron ayer en el cruce de Zikim durante un reparto de ayuda humanitaria.

Justificación y condena ı Foto: Imagen: La Razón de México