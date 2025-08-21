Rusia rechaza seguridad para Ucrania sin ellos

Un miembro de las Fuerzas Armadas de Ucrania dispara un obús, ayer.

Rusia advirtió ayer que intentar resolver las garantías de seguridad para Ucrania sin su participación es un “camino a ninguna parte”. Desde Ammán, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, enfatizó que ninguna negociación sobre la futura seguridad europea prosperará sin Moscú en la mesa.

El Tip: Kiev necesita apoyo para reforzar su defensa y Occidente busca asegurar compromisos, mientras Rusia mantiene la presión militar y política.

“Debatir seriamente cuestiones de seguridad sin la Federación Rusa es una utopía”, declaró Lavrov durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo jordano, Ayman al-Safadi. El canciller ruso criticó la reunión sostenida en Washington entre el presidente estadounidense, Donald Trump; Volodimir Zelenski y líderes europeos, acusándolos de “escalada agresiva” y de actuar de forma “torpe” para influir en la Casa Blanca.

El mensaje se produjo mientras Estados Unidos y aliados europeos buscan definir un marco de seguridad para Kiev que facilite un eventual alto al fuego. Trump, descartó enviar tropas estadounidenses, aunque abrió la posibilidad de apoyo aéreo como parte de un acuerdo para poner fin a la guerra que dura tres años y medio.

15 ucranianos heridos dejaron los ataques ayer, en Sumy y Odesa

Lavrov insistió en que las garantías deberían inspirarse en propuestas discutidas en 2022 en Estambul, que incluían a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU como garantes, incluyendo a Rusia y China. Kiev rechazó entonces la propuesta por considerar que Moscú tendría un veto de facto sobre la respuesta internacional a futuras agresiones.

En tanto, Polonia denunció la caída de un presunto dron ruso en su territorio, que consideró una provocación en un momento crítico de las negociaciones. “Nos encontramos en un momento crucial, cuando se llevan a cabo conversaciones sobre la paz en Ucrania”, dijo el ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.