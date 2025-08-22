Caen 2 por explosión de camión bomba en Cali; cifra de muertos sube a 7

Hay dos detenidos por atentado con camión bomba en Cali; en foto, uno de ellos.

La cifra de muertos por el atentado con un camión bomba en Cali, Colombia, ascendió a siete, así como más de 70 heridos, mientras que autoridades informaron que hay dos detenidos por estos hechos.

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, dijo a la prensa este viernes que se sumó una víctima más a las personas fallecidas por el atentado con camión bomba ocurrido la tarde del jueves, frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali.

Elementos de seguridad en Cali, tras explosión de camión bomba. ı Foto: Reuters

“Lamento informar que ya hay una nueva víctima mortal, ya son siete los fallecimientos por este ataque en Cali”, dijo el alcalde, según declaraciones recogidas por medios. Alejandro Éder remarcó que todas las víctimas fueron civiles y, entre ellas, se encontraba un menor de edad.

“Yo le pido a Colombia que mantengan a las víctimas de este ataque terrorista en sus oraciones [...] se está deteriorando la seguridad en el país”, abundó el alcalde de Cali, quien, además, informó que ya había dos personas detenidas por estos hechos.

Terminamos Consejo de Seguridad para operativizar los acuerdos que hemos venido haciendo desde anoche: seguimos con las Fuerzas Públicas desplegadas por toda la ciudad.



Iniciará la operación Sultana para fortalecer controles y pie de fuerza, decretamos tres días de duelo y… pic.twitter.com/JpCohI0tta — Alejandro Eder (@alejoeder) August 22, 2025

Con una sola voz los colombianos unidos tenemos que exigir un fin y confrontar este terrorismo, y sobre todo exigir apoyo para la fuerza pública para que pueda restablecer la paz en Colombia Alejandro Éder, alcalde de Cali



Lo anterior fue confirmado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien declaró a los medios que ya habían sido detenidos dos sospechosos por el atentado con camión bomba. Incluso, detalló que estas personas fueron detenidas por la misma población y entregadas posteriormente a la policía.

Incidente ocurrió frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. ı Foto: Reuters

“[El atentado] lo llevaron a cabo dos personas apenas, sin armas, pero llenos de explosivos que salen corriendo apenas uno de esos camiones se activa [...] La población misma capturó a los sospechosos en el barrio contiguo”, dijo Petro Urrego.

En un mensaje aparte, en sus redes sociales, el mandatario colombiano publicó una foto de uno de los detenidos por estos hechos, y detalló que es integrante del Estado Mayor Central (EMC), grupo generador de violencia en el país.

Este es uno de los presuntos responsables del atentado en Cali con camión/bomba, capturado por la comunidad en el lugar de los hechos. Es alias Sebastián y pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias Marlon, subordinado a la Junta del Narcotráfico pic.twitter.com/Oc9IUXo1c6 — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 22, 2025

“Este es uno de los presuntos responsables del atentado en Cali con camión/bomba, capturado por la comunidad en el lugar de los hechos. Es alias Sebastián y pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias Marlon, subordinado a la Junta del Narcotráfico”, se lee en la publicación de Gustavo Petro.

En este sentido, las autoridades investigan si el ataque está relacionado con operaciones de la Fuerza Pública en el Cañón del Micay (Cauca), donde el Estado asegura haber recuperado un 70 por ciento del territorio.

Incluso, la alcaldía de Cali informó una recompensa de 400 millones de pesos por información que lleve a la detención de más presuntos responsables de estos hechos.

