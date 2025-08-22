Netanyahu ordena ofensiva en Gaza, mientras abre el diálogo con Hamas

Mujeres palestinas desplazadas que huyen del norte de Gaza viajan con sus pertenencias, para dirigirse hacia el sur, ayer.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció ayer la reanudación inmediata de negociaciones con Hamas para lograr la liberación de los rehenes que permanecen en Gaza y, al mismo tiempo, autorizó al ejército a avanzar en los planes para una ofensiva a gran escala sobre la ciudad de Gaza. La doble estrategia se produce tras la aceptación por parte del grupo terrorista de una propuesta de alto al fuego temporal presentada por Egipto y Catar, que contempla una tregua de 60 días y el intercambio de prisioneros.

La iniciativa plantea la liberación de 10 rehenes vivos y de 18 cuerpos a cambio de unos 200 prisioneros palestinos. Posteriormente, abriría la puerta a un cese permanente. Israel, sin embargo, condiciona su aval a que se cumplan los “términos aceptables” definidos por su gobierno, lo que mantiene en suspenso cualquier resolución inmediata.

El Dato: Una base de datos militar israelí clasificada muestra que la gran mayoría de los palestinos asesinados por el ejército en Gaza eran civiles.

Netanyahu justificó su decisión con un mensaje directo: “Estas dos cosas, derrotar a Hamas y liberar a todos nuestros rehenes, van de la mano”. Sin embargo, el equilibrio entre fuerza militar y negociación diplomática es incierto, en un escenario marcado por la devastación, la resistencia de Hamas y el clamor de miles de familias que sobreviven bajo las ruinas de Gaza.

Mientras tanto, la situación humanitaria en Gaza se agrava. El Ministerio de Salud del enclave reportó que al menos 70 palestinos murieron en las últimas 24 horas, ocho de ellos en una vivienda en el barrio de Sabra. Entre las víctimas se encontraba un exmilitante de Fatah y siete miembros de su familia. Dos muertes adicionales fueron atribuidas a desnutrición, lo que eleva a 271 el número de fallecidos por hambre desde el inicio del conflicto, incluidos 112 niños. Israel cuestiona estas cifras.

83 por ciento de los gazatíes abatidos no pertenecían a Hamas

Asimismo, cientos de palestinos protagonizaron una protesta en la ciudad de Gaza con pancartas que reclamaban “Salven Gaza” y “Ya basta”. La movilización, poco común bajo la administración de Hamas, expresó el agotamiento de la población tras casi dos años de guerra, con llamados urgentes a detener las operaciones militares.

El ejército israelí, por su parte, comenzó a contactar a organizaciones médicas y agencias internacionales para advertir que deben evacuar a los residentes hacia el sur del enclave, en preparación para la ofensiva sobre la ciudad de Gaza. Las fuerzas armadas anunciaron el miércoles pasado la convocatoria de 60 mil reservistas y la ampliación de servicio a otros 20 mil, lo que refuerza la expectativa de una escalada militar.

A su vez, los aliados occidentales han multiplicado los llamados a un alto al fuego, aunque Estados Unidos mantiene su respaldo a la estrategia israelí. Organismos de derechos humanos y la ONU alertan que los ataques, combinados con la falta de alimentos y medicinas, empujan a Gaza hacia una hambruna masiva. La Coalición por la Libertad de Prensa exigió además acceso a medios extranjeros, que denunciaron la muerte de 184 periodistas del enclave palestino desde el inicio del conflicto.