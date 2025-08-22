Padre de Miguel Uribe, asesinado, suple a su hijo en precandidatura presidencial de Colombia

Miguel Uribe Londoño, padre del senador colombiano asesinado, Miguel Uribe Turbay, tomará el lugar de su hijo como precandidato presidencial por el partido Centro Democrático, en el marco de las próximas elecciones federales de este país.

A través de un comunicado emitido por el mismo partido, se anunció que se aceptó la solicitud de Miguel Uribe padre, de 79 años, de tomar el lugar que dejó su hijo en la contienda rumbo a la candidatura presidencial, después de que el segundo perdiera la vida resultado de un atentado en su contra perpetrado el 7 de junio.

Un cartel en apoyo a Miguel Uribe. ı Foto: Reuters

“El señor Uribe Londoño expresó que la familia de Miguel Uribe Turbay decidió por unanimidad que fuera él quien entrara al proceso de selección del candidato presidencial del Partido Centro Democrático en ausencia de su hijo”, se lee en el comunicado.

“Teniendo en cuenta lo anterior, el Partido Centro Democrático y sus precandidatos presidenciales, le dan la bienvenida al señor Miguel Uribe Londoño, quien a partir del día de hoy ingresa al proceso de selección del candidato presidencial”, abunda el documento.

🔴Miguel Uribe Londoño entra a la contienda presidencial por el Centro Democrático de Colombia 🇨🇴



El Centro Democrático anunció que Miguel Uribe Londoño, padre del senador Miguel Uribe Turbay, será el quinto precandidato presidencial del partido, en sustitución de su hijo. pic.twitter.com/RVuNvmSu47 — Azucena Uresti (@azucenau) August 22, 2025

Por lo anterior, señaló la organización, a partir de este momento Miguel Uribe padre será quien deberá asistir a los debates y actividades del Partido, de cara a la elección del candidato presidencial, que será definido entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

Miguel Uribe Turbay contendía para ser el candidato presidencial por el Partido Centro Democrático en las próximas elecciones federales de Colombia, junto con María Fernanda Cabal, Andrés Guerra, Paola Holguin y Paloma Valencia. Esta fuerza política es una de las opositoras de la coalición Pacto Histórico, que actualmente gobierna con Gustavo Petro al frente.

Que tu luz siga iluminando el camino. pic.twitter.com/ezzbmle02c — Miguel Uribe (@MiguelUribeT) August 14, 2025

Sin embargo, Uribe Turbay sufrió un atentado en un evento público de precampaña en Bogotá, cuando un tirador abrió fuego contra él y le provocó heridas en la cabeza y pierna. El senador falleció dos meses después, tras ser sometido a varias cirugías y haberse reportado en estado crítico.

“Callaron a Miguel, pero no podrán callar la voz de millones de colombianos pidiendo a gritos un cambio. Tenemos una oportunidad única de frenar esta locura en el 2026, no la desaprovechemos”, dijo su padre y ahora precandidato presidencial, Miguel Uribe Londoño, en la ceremonia de despedida de su hijo.

Por su parte, Uribe Londoño cuenta con experiencia en política. Fue concejal de Bogotá entre 1988 y 1990, luego senador de la República entre 1990 y 1991. Después, participó activamente en la creación del Partido Centro Democrático, entre 2013 y 2015, y fungió como su director nacional.

