Liberan a Kilmar Ábrego y se reencuentra con su familia; ICE podría deportarlo a Uganda

Kilmar Ábrego, el salvadoreño residente en Maryland que fue detenido por autoridades estadounidenses e ingresado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de su país, fue liberado y se reencontró con su familia, si bien continuará su juicio.
Agencias internacionales reportaron que la jueza estadounidense Barbara Holmes ordenó la libertad de Ábrego, quien quedará bajo custodia de su hermano y a la espera de la fase preliminar de su juicio, la cual será el próximo lunes 25 de agosto en Maryland, donde continuará la definición de las responsabilidades que se le imputan por tráfico de personas y crimen organizado.
A propósito, los abogados de Ábrego informaron que recibieron una notificación por parte del Servicio de Control de Migración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) sobre la posibilidad de deportar a Ábrego a Uganda en un plazo máximo de 72 horas a partir del lunes, día que se celebrará la fase preliminar del juicio.
Lo anterior después de que el gobierno de Uganda alcanzara un acuerdo con Estados Unidos para aceptar deportaciones de ciudadanos de terceros países.
Sin embargo, será el avance del proceso judicial iniciado el lunes el que definirá el destino del salvadoreño, acusado también de sostener nexos con el grupo criminal MS-13, lo cual él ha negado en reiteradas ocasiones.
Mientras tanto, Kilmar Ábrego ha aprovechado para reencontrarse con su familia en Maryland, desde donde ha prometido seguir luchando por su libertad.
“Hoy ha sido un día muy especial porque he visto a mi familia por primera vez en más de 160 días. Hoy estoy agradecido a Dios porque me ha escuchado y hoy estoy fuera. Estamos más cerca de la justicia, pero la justicia no ha sido plenamente servida”, dijo Ábrego, según declaraciones recogidas por BBC News.
El gobierno estadounidense ha manifestado su rechazo a esta decisión, y ha anunciado que seguirá buscando la detención del salvadoreño.
Particularmente, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó que la decisión de la jueza Holmes de liberar a Ábrego fue arbitraria y que, gracias a ella, se permite que el crimen persista en las calles de Estados Unidos.
“Al ordenar que este monstruo sea liberado en las calles de Estados Unidos, esta jueza ha demostrado una total indiferencia por la seguridad del pueblo estadounidense”, escribió Noem en X.
“No pararemos de luchar hasta que este hombre salvadoreño se enfrente a la justicia y esté FUERA de nuestro país”, concluyó.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am