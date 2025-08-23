Liberan a Kilmar Ábrego y se reencuentra con su familia; ICE podría deportarlo a Uganda

Kilmar Ábrego es liberado y se reencuentra con su familia; juicio seguirá, bajo amenaza de deportación.

Kilmar Ábrego, el salvadoreño residente en Maryland que fue detenido por autoridades estadounidenses e ingresado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de su país, fue liberado y se reencontró con su familia, si bien continuará su juicio.

Agencias internacionales reportaron que la jueza estadounidense Barbara Holmes ordenó la libertad de Ábrego, quien quedará bajo custodia de su hermano y a la espera de la fase preliminar de su juicio, la cual será el próximo lunes 25 de agosto en Maryland, donde continuará la definición de las responsabilidades que se le imputan por tráfico de personas y crimen organizado.

Kilmar Ábrego, al salir de una prisión en Tennessee. ı Foto: Reuters

A propósito, los abogados de Ábrego informaron que recibieron una notificación por parte del Servicio de Control de Migración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) sobre la posibilidad de deportar a Ábrego a Uganda en un plazo máximo de 72 horas a partir del lunes, día que se celebrará la fase preliminar del juicio.

TE RECOMENDAMOS: Sigue búsqueda Detienen a tercer implicado en atentado con camión bomba en Cali

Lo anterior después de que el gobierno de Uganda alcanzara un acuerdo con Estados Unidos para aceptar deportaciones de ciudadanos de terceros países.

BREAKING🚨Kilmar Abrego Garcia was freed from Putnam County Jail and reunited with his family on Friday night. Abrego Garcia saw his family in person for the first time in more than 160 days after he was taken into custody by ICE and sent to CECOT in El Salvador. pic.twitter.com/4Pi15HDYot — 7News DC (@7NewsDC) August 23, 2025

Sin embargo, será el avance del proceso judicial iniciado el lunes el que definirá el destino del salvadoreño, acusado también de sostener nexos con el grupo criminal MS-13, lo cual él ha negado en reiteradas ocasiones.

Mientras tanto, Kilmar Ábrego ha aprovechado para reencontrarse con su familia en Maryland, desde donde ha prometido seguir luchando por su libertad.

"I have seen my family for the first time in more than 160 days."



Kilmar Abrego Garcia, who was wrongly deported in March before being brought back to the U.S., has been released from criminal custody in Tennessee. https://t.co/PNffgKq9As pic.twitter.com/eJWXgvzhJp — ABC News (@ABC) August 23, 2025

“Hoy ha sido un día muy especial porque he visto a mi familia por primera vez en más de 160 días. Hoy estoy agradecido a Dios porque me ha escuchado y hoy estoy fuera. Estamos más cerca de la justicia, pero la justicia no ha sido plenamente servida”, dijo Ábrego, según declaraciones recogidas por BBC News.

El gobierno estadounidense ha manifestado su rechazo a esta decisión, y ha anunciado que seguirá buscando la detención del salvadoreño.

Activist liberal judges have attempted to obstruct our law enforcement every step of the way in removing the worst of the worst criminal illegal aliens from our country. Today, we reached a new low with this publicity hungry Maryland judge mandating this illegal alien who is a… — Kristi Noem (@KristiNoem) August 23, 2025

Particularmente, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó que la decisión de la jueza Holmes de liberar a Ábrego fue arbitraria y que, gracias a ella, se permite que el crimen persista en las calles de Estados Unidos.

“Al ordenar que este monstruo sea liberado en las calles de Estados Unidos, esta jueza ha demostrado una total indiferencia por la seguridad del pueblo estadounidense”, escribió Noem en X.

“No pararemos de luchar hasta que este hombre salvadoreño se enfrente a la justicia y esté FUERA de nuestro país”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am