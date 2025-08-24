Trump y líderes internacionales felicitan a Ucrania por su Día de la Independencia

Trump felicita a Zelenski por Día de la Independencia de Ucrania y reitera compromiso con fin a la guerra.

Líderes internacionales expresaron sus felicitaciones a Ucrania, país que este 24 de agosto celebra su Día de la Independencia, mientras su presidente, Volodímir Zelenski, aseguró que la nación “resistirá” la guerra que mantiene con Rusia desde 2022.

Entre las felicitaciones más relevantes se encuentra la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, desde su llegada a la Casa Blanca en enero, ha sido el principal mediador entre Rusia y Ucrania.

Donald Trump y Volodimir Zelenski dialogaron en la Casa Blanca. ı Foto: Reuters

A través de una carta, Trump expresó sus felicitaciones a Zelenski y a Ucrania por los 34 años de su independencia, y se refirió a la guerra con Rusia, sobre la cual dijo que “es momento de poner fin a esta matanza sin sentido”.

“Estados Unidos apoya un acuerdo negociado que lleve a una paz verdadera, la cual termine con el derramamiento de sangre y permita salvaguardar la soberanía y dignidad de Ucrania”, escribió Trump en la carta que dirigió a Zelenski.

“La gente de Ucrania tiene un espíritu inquebrantable, y el coraje de tu gente es inspirador. Como lo marca este importante día, Estados Unidos respeta la lucha de tu país, honra sus sacrificios y cree en su futuro como una nación independiente”, abundó.

Zelenski respondió a la carta mediante una réplica en redes sociales, y dijo que agradece a Estados Unidos “por mantenerse hombro con hombro en Ucrania para defender lo más valioso: independencia, libertad y paz”.

Dear @POTUS, thank you for your heartfelt congratulations on Ukraine’s Independence Day. We appreciate your kind words for the Ukrainian people, and we thank the United States for standing shoulder to shoulder with Ukraine in defending what is most valuable: independence,… pic.twitter.com/VmY9JvEvtA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025

“Creemos que trabajando juntos podemos poner un fin a esta guerra y alcanzar la paz verdadera para Ucrania”, concluyó Zelenski.

Felicitaciones similares fueron expresadas a Ucrania por Recep Tayyip Erdoğan, presidente de Turquía; Xi Jinping, presidente de China; el rey Carlos III, del Reino Unido; Karin Keller-Sutter, presidenta de Suiza; Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido; Emmanuel Macron, presidente de Francia y Mark Carney, primer ministro de Canadá, que visitó la nación este sábado.

La @SRE_mx felicita al pueblo y Gobierno de Ucrania, por la celebración de su Día de la Independencia.



🇲🇽🤝🇺🇦 pic.twitter.com/IZyddFEtVi — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 24, 2025

Por parte de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue la encargada de expresar las felicitaciones a Ucrania, a través de un breve mensaje en redes sociales.

Finalmente, Volodimir Zelenski dedicó un mensaje a la ciudadanía ucraniana y aseguró que, mientras la nación se encuentra en su cuarto año de conflicto con Rusia, “estamos seguros de que resistiremos esta guerra”.

“Defenderemos nuestra independencia y nuestra tierra, y el derecho de una vida independiente nacional para los ucranianos”, escribió el presidente.

